Beneficios de un seguro todo riesgo para coches

¿Estás dudando el tipo de cobertura que quieres contratar para tu coche? ¿No sabes si un seguro para coche todo riesgo es rentable? Entonces sigue leyendo para conocer, no solo los principales beneficios de contar con este tipo de pólizas, sino también en qué casos es más conveniente este tipo de contratación.

Ventajas de optar por un seguro a todo riesgo

En primer lugar, vamos a conocer los beneficios generales que conlleva contratar un seguro de este tipo. Debes saber, antes de seguir leyendo, que todas estas coberturas y condiciones están presentes en la aseguradora digital Verti, donde además puedes solventar todas tus dudas en relación con este tipo de póliza a todo riesgo.

Ofrecen una amplia variedad de coberturas

Las principales coberturas que destacan en este tipo de seguros son las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de responsabilidad civil por una caravana o un remolque, siendo ambos ligeros

Defensa jurídica ante un accidente u otra situación

Asistencia en viaje básica o completa

Transporte del vehículo a un taller y solución de determinados problemas

Cambio o reparación en caso de rotura de lunas

Cobertura de los daños del coche en caso de incendio

Oferta de alternativas en caso de robo

Reparación de daños causados en el coche asegurado en diferentes situaciones: Por impacto de objetos o de otros vehículos Por caídas, choques o vuelcos del propio coche Por hundimientos del terreno Por actos vandálicos de terceros



Hay que tener en cuenta que las condiciones de estas coberturas pueden variar en función del tipo de seguro a todo riesgo, ya que existen alternativas con y sin franquicia.

Ofrecen seguro al conductor

En este sentido, las coberturas están relacionadas con los posibles daños que puede sufrir el conductor del vehículo en un accidente. En este sentido, un seguro a todo riesgo incluye indemnización por invalidez, por fallecimiento, así como los gastos de asistencia sanitaria necesarios para su total curación.

Suelen tener un subsidio por privación del carnet de conducir

En ocasiones, se pueden llegar a cubrir los cursos que un conductor debe llevar a cabo para recuperar los puntos del carnet cuando este ha sido retirado.

Cuentan con garantías como vehículos de sustitución

Por lo general, este tipo de seguros ofrecen la posibilidad de disponer de un vehículo, facilitado por la aseguradora, durante el plazo de reparación del automóvil asegurado.

En qué situaciones es más recomendable contratar un seguro a todo riesgo

Hay determinadas situaciones en las que es más aconsejable optar por la contratación de un seguro con este tipo de coberturas. Vamos a conocer qué aspectos hay que tener en cuenta antes de tomar esta decisión.

En función de la antigüedad del coche

Dependiendo de los años que tenga el vehículo en cuestión, puede ser aconsejable o no la contratación de un seguro a todo riesgo. Los baremos a tener en cuenta son los siguientes:

Si el coche tiene una antigüedad inferior a dos años, es totalmente recomendable este tipo de póliza. Y es que, por lo general, en caso de siniestro total, la aseguradora suele cubrir entre el 90% y el 100% del valor venal del vehículo. También es recomendable en el caso de automóviles de alta gama.

Si el coche tiene entre dos y cuatro años, sigue compensando, aunque llega el momento de plantearse contratar otro tipo de coberturas.

Si el vehículo es más antiguo, hay que considerar si es rentable la contratación de este tipo de seguro, teniendo en cuenta también el resto de factores que se comentan a continuación.

Según los partes de siniestralidad que hayas llevado a cabo

Desde hace ya algunos años, existe lo que se conoce como fichero de siniestralidad, un documento en el que las aseguradoras pueden comprobar la cantidad de partes y la implicación de cada uno de ellos en relación con el conductor que quiere contratar un seguro a todo riesgo.

En este sentido, las empresas adaptan el coste del seguro en base a la siniestralidad registrada, por lo que si no has presentado nunca un parte de accidente, o bien has presentado pocos o de poca envergadura, es muy probable que una póliza a todo riesgo sea rentable para tu vehículo.

Dependiendo la cuantía que quieras invertir en el seguro

Es cierto que un seguro a todo riesgo tiene un coste superior al que suelen tener otras pólizas con menos coberturas, pero es cierto que suele ser rentable a la hora de enfrentarse a los gastos que puede suponer un accidente o alguna de las situaciones que se han mencionado anteriormente.

También es cierto que disponer de este tipo de seguro está relacionado con la tranquilidad, ya que a pesar de que se presenten riesgos, pueden estar cubiertos sin ningún gasto extra o con un coste mínimo.

Existen otros aspectos que se suelen tener en consideración como factores que validan la decisión de contratar una póliza a todo riesgo, algunos de ellos suelen ser:

Que el vehículo sea de alta gama, tal como se adelantaba anteriormente.

Que se trate de un vehículo nuevo o de kilómetro cero.

Que se busque mantener el perfecto estado del coche en todo momento.

Que el coche se encuentre de manera habitual en la calle, es decir, que no se disponga de garaje, ya que esta situación hace que el vehículo esté más expuesto a daños externos.

Que se busque mantener el valor de mercado del coche por más tiempo.

Ahora que ya conoces toda la información a tener en cuenta sobre un seguro a todo riesgo, ¿te parece una buena opción para tu vehículo?