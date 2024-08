¿Pensando en sacarte el carnet A2? Estas son las motos que podrás llevar

El carnet de moto se divide en tres categorías: A, A1 y A2, y cada una de ellas está destinada a diferentes niveles de experiencia de conducción y potencias de moto. Esta clasificación se ha implementado para mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los demás usuarios de la vía pública.

Antes de adentrarnos en estas licencias, ya sabrás que con el carnet B de coche también podrás conducir motos de hasta 125 cc y 15 CV de potencia, siempre que lo tengas hace más de tres años. Pero, con el paso del tiempo, muchos de estos conductores desean pasar a conducir motos de mayor potencia y cilindrada, lo que hace que necesiten obtener el carnet A2 o A, que siguen al A1 o al B de coche.

Entre estos conductores, lo más habitual es sacarse el carnet A2, que permite conducir motos de una mayor cilindrada con las que podrás disfrutar de una experiencia de conducción sencillamente espectacular.

Con cada vez más modelos entre los que elegir, Kawasaki puede presumir de contar con algunas de las mejores motos A2, como la Kawasaki Ninja, la Z650 o la Z900 entre otros, que son auténticos referentes en el mundo de las dos ruedas.

Si tú también estás valorando dar el salto a esta categoría, pero tienes dudas, toma nota porque a continuación te contamos qué motos podrás conducir con el carnet A2, para que puedas tomar una decisión y valores si realmente te será suficiente con esta licencia.

¿Qué motos puedes conducir con el carnet A2?

Antes de nada, debes saber que la licencia A2 solo puede obtenerse a partir de los 18 años, mientras que la A1 se puede obtener desde los 16. El proceso para obtener el A2 es similar al del A1.

Una ventaja muy a tener en cuenta es que, si ya tienes el carnet B de coche, puedes convalidar el examen teórico general, lo que te permitirá ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero. Sin embargo, todavía deberás pasar el examen teórico específico y dos exámenes prácticos: uno en circuito y otro en la vía pública.

La potencia máxima permitida para una moto con carnet A2 es de 35 kW (47 CV) y debe tener una relación potencia-peso de 0.2 kW/kg. No puede derivar de motos con el doble de esta potencia.

Por ejemplo, una moto de 94 CV puede limitarse para ser conducida con el A2, pero una moto de 120 CV no puede ser conducida con este carnet, incluso si está limitada.

Principales características y requisitos que deben reunir las motos para conducir con el carnet A2:

Cilindrada : cualquiera.

: cualquiera. Potencia : hasta 35 kW (47 CV).

: hasta 35 kW (47 CV). Relación potencia/peso : hasta 0.2 kW/kg (0.27 CV/kg).

: hasta 0.2 kW/kg (0.27 CV/kg). Limitación de motos : hasta 96 CV.

: hasta 96 CV. Edad mínima: 18 años.

¿Cuál es la cilindrada máxima de una moto con el carnet A2?

Con el carnet A2, puedes conducir una moto con una cilindrada superior a 125 cc y una potencia máxima de 35 kW. Este carnet limita la potencia, pero no la cilindrada de las motos, y esto es algo que debes tener muy en cuenta.

En caso de que quisieras conducir motos más potentes, necesitas el carnet A, que no tiene límites de potencia, aunque no podrás obtenerlo hasta que no cumplas los 20 años de edad.

¿Puedes conducir cualquier moto que no supere los 35 kW o 47 CV con el carnet A2?

Sí, con el carnet A2 puedes conducir cualquier moto que no supere los 35 kW o 47 CV. También puedes conducir motos más potentes si están limitadas electrónicamente a 47 CV, durante los dos primeros años con esta licencia.

Sin embargo, algunas motos no pueden ser conducidas con el A2, incluso si están limitadas, como aquellas con una relación potencia/peso inferior a 0.2 kW/kg y una potencia de origen superior a 96 CV.

Por esta razón, al carnet A2 a menudo se le conoce como la licencia de 500 cc, ya que generalmente no permite conducir motos que superen esta cilindrada.

¿Puedes conducir motos de tres ruedas con el carnet A2?

El carnet A2 permite conducir motos de tres ruedas o triciclos de hasta 15 kW (20.4 CV), al igual que el carnet A1. Para triciclos de más de 15 kW, necesitas el carnet A.

Por nuestra experiencia, es más recomendable comprar una moto específica para el carnet A2 que limitar una de mayor potencia, a menos que planees obtener una licencia superior en el futuro. Las motos específicas para el A2 consumen menos combustible y requieren menos mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro económico significativo.