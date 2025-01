¿Qué tomar en cuenta antes de comprar un coche de segunda mano?

Adquirir un coche de segunda mano puede ser realmente un desafío cuando no se tiene idea de por dónde comenzar. Son muchos los aspectos a considerar, tales como el estado del coche, su historial de mantenimiento y de tráfico.

Por lo tanto, antes de salir a una agencia a comprar un vehículo de segunda mano, es importante tener esta lista de consejos para asegurar que la elección realmente sea acertada.

Conocer la etiqueta ambiental del coche según la DGT

Las etiquetas medioambientales de la DGT permiten conocer el estado del coche a nivel legal y la cantidad de gases de efecto invernadero que emite. Sin embargo, esto se ha vuelto un aspecto clave debido a que el Gobierno decretó en 2023 que habrá ciudades con bajas zonas de emisión. Las mismas emplean restricciones de circulación para los coches, por lo que es necesario conocer qué etiqueta medioambiental posee a la hora de comprar uno.

Aunque no siempre sucede, hay ciudades como la Capital de España o Barcelona que lo aplican. Por lo que es necesario que, si se reside allí, elegir un vehículo que permita circular sin conflictos legales por las avenidas y calles.

Aquí puedes encontrar coches de segunda mano en Madrid y elegir un modelo que cumpla con esta etiqueta de control de vehículos y posea características que se ajusten a las necesidades del momento.

Indagar el historial del coche

Antes de comprar un vehículo de segunda mano, es imprescindible conocer el historial que maneja para evitar sorpresas en el futuro. Por lo tanto, se mencionan algunos de los temas a investigar para garantizar que el coche de ocasión sea seguro:

Cantidad de dueños: es crucial conocer cuántos dueños ha tenido el vehículo, pues si son muchos, quiere decir que se trata de una opción que da problemas.

Ha sido objeto de un accidente: los coches que tienen accidentes dejan un registro de los daños que sufrieron, además de mostrar la manera en que fueron reparados.

Hay garantías: un coche de segunda mano con garantía significa que hay que saber hasta dónde llega y el tiempo de duración.

Tiene problemas eléctricos o mecánicos: hay que comprobar si hay fallas eléctricas o mecánicas que se han presentado en el pasado.

Está actualizado a nivel de revisiones: si el coche pasó las revisiones o no, es información clave para discutir, especialmente si el precio es elevado.

Multas o impuestos sin pagar: comprar un coche de segunda mano con deudas pendientes significa asumir un gasto mayor al pago de la adquisición del mismo.

Usos principales: no es igual un coche que ha sido utilizado para recorrer largas distancias que uno que permaneció la mayor parte del tiempo en la ciudad.

Modificaciones: es clave asegurarse que las modificaciones realizadas, si aplican, cumplan con las regulaciones locales.

Cantidad de kilómetros recorridos

Hay que indagar sobre los kilómetros que el coche de segunda mano tiene recorridos. Este es un aspecto esencial para identificar que la inversión vale la pena. Para ello, hay que preguntarle directamente al vendedor o ver el indicador del vehículo.

En caso de continuar con dudas, un informe completo de la DGT mencionará esta cifra de forma oficial, descubriendo si se ha hecho alguna manipulación al respecto.

En Clicars es posible encontrar coches de segunda mano que muestran de manera transparente la cantidad de kilómetros recorridos. Este valor sirve para conocer si será necesario en el futuro próximo un reemplazo de los componentes del motor, especialmente si no ha sido reparado en ningún momento.

Estado de los neumáticos

La banda de rodadura de los neumáticos tiene que permitir una correcta adherencia al asfalto para evitar algún accidente. También, si se evidencia desgaste en algunas partes, es indicativo de una falta de alineación y posible afectación de otros componentes internos que sujetan el neumático. Esto implica un gasto extra que se deberá asumir una vez adquirido el coche de segunda mano.

Cantidad de combustible consumido

Saber la cantidad de combustible que se consume es esencial para conocer el gasto mensual que se realizará por utilizarlo. Pues, en Europa, el precio del combustible es más alto que en otras partes del mundo, lo que servirá para hacer un cálculo por consumo en caso de ser a gasolina o diésel.

También es clave comprender que, cada marca, modelo, tipo de motor, cambio y año de fabricación afecta en el consumo de combustible. Entonces, si hay una opción específica que sea de interés, lo mejor será indagar un poco sobre este tema para ver si es rentable.

Visualizar el exterior e interior del coche de segunda mano

Este factor es clave para conocer si el precio de un vehículo usado realmente vale la pena o no. Si se observa que la chapa y la pintura tiene desgaste, signos de golpes o hay faros no originales, quiere decir que ha sido reparado. Asimismo, si las puertas no cierran bien o los tornillos que sujetan las piezas de cada parte están desgastados en sus cabezas u oxidados, significa que el cuidado que se le ha dado al coche no es el correcto.

A la hora de comprar un coche de segunda mano hay que ser detallista, por lo que es mejor acudir a sitios que ofrezcan información transparente sobre las alternativas disponibles. Mientras más detalles se reciba acerca de un coche, dará una idea del trabajo que realiza el vendedor y la profesionalidad que lo caracteriza.