Retribución flexible ¿merece la pena?

La retribución flexible se ha convertido en una de las fórmulas más utilizadas por las empresas para complementar el salario de sus empleados. La idea es sencilla, permitir que una parte del sueldo se destine a determinados productos o servicios con ventajas fiscales. Sobre el papel parece una buena oportunidad para optimizar ingresos, pero la duda sigue siendo habitual entre muchos trabajadores, ¿realmente compensa?

Todo depende de las necesidades de cada empleado y de cómo esté diseñado el plan. Entre los beneficios que algunas compañías incluyen dentro de estos programas se encuentran los seguros de vida de Aegon, además de otros productos relacionados con la protección financiera y familiar. Para quienes ya estaban pensando en contratar este tipo de cobertura, integrarla dentro de un sistema de retribución flexible puede resultar especialmente interesante.

Ventajas de la retribución flexible

La principal ventaja es el ahorro fiscal. Determinados productos pueden contratarse con cargo al salario bruto, lo que reduce la base sobre la que se calculan algunos impuestos. En la práctica, esto permite aprovechar mejor una parte del sueldo.

Otra ventaja importante es la personalización. No todos los trabajadores tienen las mismas prioridades. Algunos valoran el transporte, otros la formación y otros prefieren soluciones relacionadas con la protección personal o familiar.

Además, la retribución flexible puede facilitar el acceso a servicios que muchas veces se posponen por falta de tiempo o por simple desconocimiento. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen información y herramientas para que los empleados evalúen distintas coberturas y necesidades. Entre ellas puede encontrarse la posibilidad Calcula el precio de tu seguro de vida Aegon, algo útil para quienes quieren analizar diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Desventajas retribución flexible

La primera es que no todos los empleados obtienen el mismo beneficio. Si una persona no utiliza los servicios incluidos en el plan o ya dispone de alternativas contratadas por su cuenta, el ahorro puede ser muy reducido o incluso inexistente. También existe cierta complejidad inicial. Es necesario entender qué productos están disponibles, cuáles tienen ventajas fiscales y qué impacto tendrán sobre la nómina

Errores al implementar la retribución flexible

Centrarse solo en las ventajas fiscales

La fiscalidad es importante, pero no debería ser el único criterio. El objetivo debe ser mejorar el bienestar y las condiciones del trabajador.

Ofrecer beneficios poco relevantes

Algunas empresas incorporan productos que apenas despiertan interés entre la plantilla. Cuando eso ocurre, el programa pierde gran parte de su utilidad.

Comunicar mal el funcionamiento

Si los empleados no entienden cómo funciona la retribución flexible, es difícil que la utilicen correctamente. Una explicación clara suele ser tan importante como el propio catálogo de beneficios.

Entonces, ¿merece la pena la retribución flexible?

En términos generales, sí merece la pena cuando permite acceder a productos o servicios que el trabajador ya utiliza o tenía previsto contratar. En esos casos, el ahorro fiscal puede traducirse en una mejora real del poder adquisitivo sin necesidad de aumentar el salario.

Sin embargo, la retribución flexible no debe verse como una ventaja automática. Su valor depende de la situación personal de cada empleado y de la calidad del programa ofrecido por la empresa. Si las opciones disponibles encajan con las necesidades reales del trabajador, suele ser una herramienta útil y rentable. Si no es así, el beneficio será mucho menor.