Control horario en 2026: la nueva Ley de registro horario, qué cambia y cómo prepararte

Si tienes un negocio con empleados, seguro que ya has oído hablar de la reforma del registro de jornada que el Gobierno lleva meses cocinando. No es una novedad completa, el control horario ya es obligatorio desde 2019, pero lo que viene ahora aprieta bastante más las tuercas. La idea de fondo es sencilla: adiós a los papeles, los Excel modificables y las hojas de firmas que cualquiera puede rellenar el viernes por la tarde «a ojo». El objetivo declarado por el Ministerio de Trabajo es que el registro sea digital, fiable y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo.

Para muchas pymes, autónomos con empleados, negocios de hostelería o comercios, esto va a suponer un cambio real en el día a día. Y aquí es donde entra en juego un software especializado en el control horario laboral: cada vez más negocios están dando el paso hacia herramientas digitales antes de que la norma les obligue, precisamente para no verse pillados a última hora con cambios que exigen tiempo de adaptación.

Antes de entrar en detalle, una aclaración importante: una cosa es lo que ya es obligatorio hoy (el registro de jornada existe desde hace años), y otra muy distinta lo que todavía está pendiente de aprobarse de forma definitiva. Vamos a intentar separar bien ambas cosas para que no te líes.

¿Qué cambia con la nueva normativa de control horario?

Según las informaciones publicadas hasta ahora, el proyecto plantea varias líneas de actuación que, aunque no están cerradas al 100%, ya dan una idea bastante clara de hacia dónde va todo:

Mayor digitalización del registro de jornada, dejando cada vez menos margen a los sistemas en papel.

Reducción o directamente eliminación de las hojas manuales fácilmente manipulables.

Mayor protección frente a modificaciones posteriores no justificadas.

Un registro fiable de las horas reales de entrada y salida, no de la jornada «teórica».

Más control sobre las pausas y, especialmente, sobre las horas extraordinarias.

Obligación de conservar los registros y tenerlos disponibles durante un periodo determinado.

Está previsto que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma remota a esos datos.

Mayor responsabilidad de la empresa sobre la autenticidad y veracidad de la información registrada.

Todo esto suena a «más burocracia», pero en realidad va en la línea de algo que muchas empresas ya hacen de forma voluntaria: tener un sistema claro que evite conflictos con la plantilla y problemas ante una inspección.

Lo que ya es obligatorio (y no es nuevo)

El registro horario obligatorio no es una sorpresa de 2026. Desde hace años, cualquier empresa con trabajadores por cuenta ajena tiene que registrar diariamente el horario de inicio y fin de la jornada de cada persona. Lo que cambia ahora es cómo se hace ese registro, no el hecho de tenerlo que hacer.

¿A quién afecta el control horario digital obligatorio?

La reforma afecta, sobre todo, a empresas y autónomos que tengan trabajadores contratados. Si eres autónomo y trabajas solo, sin nadie a tu cargo, no tienes que registrar tu propia jornada por el simple hecho de trabajar por cuenta propia. Esto es algo que genera bastante confusión, así que conviene dejarlo claro desde ya.

El impacto real se nota especialmente en negocios con:

Horarios variables o turnos partidos (muy típico en hostelería y restauración).

(muy típico en hostelería y restauración). Empleados que trabajan fuera del centro habitual.

Teletrabajo o modalidades híbridas.

Horas extraordinarias frecuentes .

. Varios centros de trabajo.

Trabajadores a tiempo parcial, donde el control de la jornada real es especialmente sensible.

Requisitos que debería cubrir cualquier solución de control horario

Más allá de lo que diga finalmente la letra pequeña de la ley, hay un conjunto de funcionalidades que cualquier sistema serio debería tener sí o sí:

Registrar la hora real de entrada y salida. Identificar correctamente a cada trabajador (nada de fichar por otro). Registrar las pausas cuando sea necesario. Evitar modificaciones sin dejar constancia del cambio. Mantener un historial de modificaciones. Permitir el fichaje presencial, remoto o desde el móvil. Registrar las horas extraordinarias de forma diferenciada. Conservar los registros de forma segura durante el tiempo exigido. Facilitar que el trabajador pueda consultar su propio historial. Permitir entregar la información fácilmente ante una inspección de trabajo. Cumplir con la normativa de protección de datos. Adaptarse a turnos, horarios flexibles y situaciones de teletrabajo.

Errores que deben evitar las empresas

Aquí es donde muchos negocios, sin mala intención, meten la pata. Y son errores que la Inspección de Trabajo detecta con relativa facilidad:

Rellenar todos los horarios de golpe al final de la semana (o del mes, que también se ve).

Registrar siempre la jornada teórica del contrato en lugar de la hora real trabajada.

Permitir que un compañero fiche por otro cuando alguien llega tarde.

Modificar registros a posteriori sin dejar rastro de que hubo un cambio.

No registrar las horas extraordinarias, aunque se hayan hecho.

No conservar los registros el tiempo necesario.

Usar un Excel compartido en la nube que cualquiera puede editar sin control.

Dejar fuera del sistema a los empleados que teletrabajan o están desplazados.

o están desplazados. Confundir el cuadrante de turnos con el registro real de jornada (son cosas distintas).

Implantar una herramienta tan compleja que los empleados acaban usándola mal, o directamente no la usan.

Cualquiera de estos fallos puede convertirse en un problema serio si hay una inspección o una reclamación de un trabajador.

Bixpe, una solución sencilla para el control horario digital

Con todo esto sobre la mesa, la pregunta lógica es: ¿qué hago si todavía llevo el control horario en papel o en un Excel que edita medio equipo? Aquí es donde entran herramientas como Bixpe, pensadas específicamente para pymes y autónomos que necesitan digitalizar el fichaje sin meterse en plataformas de recursos humanos complicadas y caras.

Lo interesante de Bixpe es su equilibrio entre facilidad de uso, funcionalidades y coste:

Permite fichar desde distintos dispositivos: ordenador, móvil o tablet.

Es sencillo de usar tanto para empleados como para responsables, sin curva de aprendizaje complicada.

Registra entradas, salidas y pausas de forma clara.

Ofrece control de horas trabajadas y gestión de incidencias, incluyendo posibles modificaciones justificadas.

Centraliza toda la información en un único lugar, fácil de consultar.

Se adapta tanto a trabajadores presenciales como a personal desplazado o en remoto.

o en remoto. Reduce bastante la carga administrativa que suele acompañar a estos procesos.

Facilita obtener los registros necesarios si llega una inspección.

Tiene un precio accesible, pensado para negocios pequeños, no para grandes corporaciones.

Su implantación es mucho más rápida y sencilla que la de otras plataformas de RRHH más complejas.

La idea de fondo es que no hace falta un sistema caro o difícil de manejar para cumplir con el registro de jornada. Herramientas como esta ofrecen las funcionalidades necesarias para facilitar la adaptación a la normativa, aunque conviene tener claro que el cumplimiento legal final depende también de cómo la empresa configure y utilice el sistema en su día a día.