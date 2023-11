Fintech Innovation Summit 2023, el evento de innovación financiera más importante de España vuelve a Madrid

La V Edición del FinTech Innovation Summit Madrid revelará las tendencias y oportunidades del sector financiero en 2024, la tokenización y los criptoactivos, el futuro del dinero, la seguridad financiera, la nueva industria 4.0, la gestión de la identidad digital, los nuevos métodos de pago, los escenarios regulatorios que se avecinan, las últimas tendencias en open banking, blockchain, el internet de las cosas (IoT), la computación en la nube, la robótica avanzada, el análisis de datos y la automatización o inteligencia artificial a través de la participación de 40 expertos en tres tracks simultáneos de conferencias magistrales de alto nivel de la mano de influencers de la industria; paneles de expertos, workshops y estudios de casos basados ​​en soluciones con un enfoque en el aprendizaje y en la creación de alianzas en el sector Financiero y FinTech.

El evento está dirigido a CEOs de fintechs, directores de innovación (CTOs, CISOs, data, desarrolladores), directores de marketing y experiencia de usuario, profesionales de la industria de las finanzas, la criptoeconomía, la tecnología y el sector jurídico. Más de 400 profesionales de la industria podrán debatir, compartir e inspirarse en casos prácticos además de tener la oportunidad de generar contactos y alianzas.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de expertos como Manuel Puente Gascón, Director de Estrategia Cliente y CMO en EBN Banco; Javier Castro Acuña, Head of Crypto & Web3 en Bitnovo; Jon Lorenzo, FSR, Digital Natives en Google Cloud; Eduardo Brenes Garvi, Territory Manager de SonicWall Iberia; Inés Muñoz Vidal, ex sales director en ElectronicID y periodista Fintech en Capital Radio; Yael H. Oaknín, Founder & CEO en Token City; Ana Elliott, Directora de desarrollo de negocio para Europa en Prosegur; Alberto Gordo, Founder & CIO en Protein Capital Managment; Ignacio Santos, CEO de Fazil Neobank; Gabriel Ayala, Director Banking Solutions de Bit2me; Marcos Carrera, Head of Blockchain & Web3 en Fujitsu, entre muchos otros.

El encuentro que se celebrará durante el martes 14 y miércoles 15 de noviembre, comenzando a las 09:00 horas, estará patrocinado por Unnax, Metlife, Threatmark, ASC Technologies, Swan, Snowdrop Solutions, Tecalis, Abbyy, Fexco, Advantio, Zerolynx, Inespay, Designit, Sabbatic, Universidad de Murcia, Bonitasoft, Concordium y TokenCrowd.

Cuenta con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, como así también con las principales asociaciones, entidades y medios referentes del sector.

Los asistentes podrán conseguir su entrada aquí y consultar la agenda en https://urbaneventmarketing.com/v-fintech-innovation-summit/#agenda

