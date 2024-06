Un estudio revela las claves del éxito de los influencers digitales

Desde hace más de una década, los influenciadores digitales se han consolidado como poderosas herramientas de marketing, logrando conectar con las audiencias más jóvenes, permitiéndoles crear canales comerciales propios cuyas recomendaciones de productos y marcas se vuelven virales. La investigación 'Lifestyle Eco-Influencers Advertising: Is Engagement Driven by Content or Fandom?', desarrollada entre profesores de varias universidades españolas, revela las claves del éxito de estos prescriptores digitales