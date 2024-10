Instituciones EDUCA EDTECH Group ofrecen este otoño cientos de cursos gratuitos para formarse

Excel desde cero, WhatssApp Business, creación de una tienda online, Thick Data y Big Data, o, si se prefiere, introducción al inglés. Estas son solo algunas de las opciones que ofrecen instituciones educativas como Euroinnova International Online Education, el Marketplace líder en formación online, o Educa Open, especializada en tecnología.

Cientos de cursos gratis que permiten mejorar el currículum de aquellos profesionales que quieren ahorrar algo de dinero este mes. A esto se le suma, además, la opción de estudiar desde y cuando se quiera, es otra de las grandes ventajas de los cursos gratuitos, Massive Online Open Courses, o, simplemente, MOOC.

Yendo un paso más allá, Euroinnova ofrece la posibilidad de estudiar con tan solo un smartphone, gracias a Euroinnova APP, entre los que se puede elegir entre más de 400 cursos gratuitos.

Cursos gratuitos para todos los gustos

En cualquier área imaginable. Euroinnova International Online Education y Educa Open apuestan por el aprendizaje gratuito, ofreciendo cientos de cursos gratis en su web, para todo aquel que quiera continuar con su formación a coste cero.

En Euroinnova el listado es de más de 400 cursos gratuitos, con una duración que va desde las 5 a las 20 o 30 horas y tutorizados en todo momento por expertos en su sector.

Por su parte, Educa Open ofrece otro completo catálogo de cursos MOOC, para completar la formación en áreas como Big Data, productividad, ciberseguridad o nuevas tecnologías.

¿Qué ventajas ofrecen los cursos MOOC?

La principal, el coste. Por norma general, quien quiere especializarse debe pagar por conseguirlo. Y si se habla de especialización, un coste elevado, además.

Los cursos MOOC, como su nombre indica, son cursos online masivos y en abierto. Es decir, que cualquiera puede inscribirse, no hay límite de plazas y son 100% online.

En definitiva, se trata de una formación totalmente adaptada al alumnado y con el apoyo constante de un equipo docente de primer nivel. Y si los cursos online tienen el sello EDUCA EDTECH, la personalización del aprendizaje es total, gracias a la Metodología LXP que brinda una personalización del aprendizaje sin precedentes en el sector e-learning.

Según The New York Times, el 2012 fue «The year of the MOOCs». Desde entonces se ha apostado por este modelo de aprendizaje, a tal nivel que se estima un crecimiento en el mercado de los cursos MOOCs de más de un 39% de 2024 a 2029, según el Informe de la industria MOOC.

Además, el cambio hacia el aprendizaje digital ha acelerado el crecimiento del enorme mercado abierto de cursos online, aumentando la demanda del mercado MOOC.

EDUCA EDTECH Group, apostando por la innovación en el aprendizaje

EDUCA EDTECH Group es la empresa tecnológica que impulsa un conjunto de reconocidas instituciones educativas online que tiene como misión primordial democratizar el acceso a la educación.

El sello EDUCA EDTECH es seña de innovación, tecnología y años de experiencia en el sector educativo, lo que le ha llevado a apostar por la investigación, experimentación y desarrollo de herramientas IA propias.

Esta dinámica de continuo crecimiento le ha llevado a desarrollar una metodología única en el mercado, la Metodología LXP.

LXP se nutre de proyectos de I+D+i, colaborando con diversas instituciones de primer nivel, como la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada (UGR), lo que permite contar con el aval y el respaldo de entidades públicas como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tecnología y conocimiento para facilitar el acceso a la educación, dando lugar a la personalización del aprendizaje para fomentar las oportunidades de desarrollo profesional y personal del alumnado.

