Farma Leaders Talento lanza BLISS, el primer grado oficial dual bilingüe en salud

Farma Leaders Talento da un paso estratégico en su apuesta por transformar la formación en el sector salud con el lanzamiento de BLISS (Grado en Liderazgo Biofarmacéutico, Innovación y Tecnología en Salud), un nuevo grado universitario oficial, bilingüe y dual certificado por la Universidad Camilo José Cela y desarrollado junto al ecosistema profesional de la industria farmacéutica, biotecnológica y healthtech.

BLISS nace con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de un sector en plena transformación, que demanda perfiles híbridos capaces de combinar conocimiento científico, visión estratégica, tecnología, liderazgo y comprensión del negocio sanitario.

Con una duración de cuatro años, el grado rompe con el modelo universitario tradicional y apuesta por una metodología basada en el modelo propio SER + SABER + IMPACTAR, que integra desarrollo personal, conocimiento aplicado y experiencia real en industria desde el primer curso.

A lo largo de la formación, los estudiantes trabajarán en proyectos reales, resolverán retos vinculados al sector salud y tendrán contacto directo con compañías e instituciones del ámbito farmacéutico y biotecnológico.

BLISS se convierte además en el primer grado oficial dual bilingüe en salud de Europa, con una propuesta diferencial enfocada en el futuro profesional de los alumnos y en la conexión directa con la industria.

Entre sus elementos más innovadores destacan tres experiencias internacionales incluidas dentro del programa académico, en Suiza, India y Estados Unidos, centradas en innovación, sistemas sanitarios y ecosistemas biofarmacéuticos globales, así como un cuarto año completamente orientado a prácticas remuneradas con salario mínimo garantizado.

El proceso de admisión también rompe con los criterios convencionales y prioriza el encaje del candidato con el proyecto formativo, valorando aspectos como la motivación, la curiosidad, la capacidad de liderazgo y el potencial de impacto.

La iniciativa forma parte de la evolución de Farma Leaders Talento, escuela de negocios especializada en el sector salud que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales espacios de conexión entre talento joven e industria farmacéutica en España.

«BLISS nace porque detectamos que el sector salud necesita perfiles distintos a los tradicionales. Profesionales capaces de entender la ciencia, pero también el negocio, la innovación, la tecnología y el liderazgo. Queríamos construir una formación conectada de verdad con el futuro de la industria», explica Inés Martínez, cofundadora de Farma Leaders Talento.

Por su parte, Irene Campos, cofundadora de la compañía, señala que «no queríamos crear una carrera más, sino una experiencia formativa diseñada para desarrollar personas con criterio, capacidad de impacto y visión global. BLISS está pensado para quienes quieren formar parte de la transformación del sector salud desde dentro».