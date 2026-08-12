Una gestoría ya no se diferencia únicamente por presentar impuestos correctamente y a tiempo. Software, automatización, inteligencia artificial y herramientas cloud están absorbiendo una parte creciente del trabajo administrativo, y con ello está cambiando también lo que autónomos, pymes y sociedades pueden exigir a su asesor.

Hoy, la mejor gestoría online no es la que solo presenta modelos: es la que combina rapidez de respuesta, tecnología de facturación y contabilidad incluida, y un asesor personal que conoce el historial y la actividad de cada cliente.

Los datos del sector apuntan en esa dirección. Según el Barómetro de la Asesoría 2026 de Wolters Kluwer, el 71% de las asesorías españolas ya utiliza inteligencia artificial, el 68% considera estratégica la digitalización y el 84% reconoce que la tecnología permite liberar tiempo de tareas repetitivas para dedicarlo a actividades de mayor valor. Además, el 51% prevé que su actividad estará cada vez más centrada en asesorar.

La cuestión ya no es si una gestoría será digital, sino qué hará con el tiempo que la tecnología le devuelve.

Gestoría tradicional vs. gestoría online: un falso dilema

La gestoría tradicional conserva una ventaja difícil de sustituir: un buen asesor termina conociendo la actividad, el historial y las particularidades de cada cliente. De hecho, el 90,3% de los despachos considera que trato, confianza y proximidad son pilares de su negocio, según el mismo barómetro.

Pero ese modelo soporta una presión creciente: más del 77% asegura que las actualizaciones normativas aumentan su carga de trabajo y el 63,7% identifica la sobrecarga regulatoria como su principal desafío. El resultado habitual: respuestas lentas justo cuando el cliente más las necesita.

La gestoría online resolvió buena parte de esa fricción con documentación digital, software de facturación, automatización contable y procesos sin desplazamientos. El riesgo aparece cuando el modelo se lleva al extremo contrario y cada duda del cliente se convierte simplemente en un ticket más en la cola.

Una misma pregunta fiscal puede tener respuestas distintas según la actividad del autónomo, sus operaciones anteriores, sus trabajadores, sus clientes internacionales o sus planes de crecimiento.

Responder rápido importa. Saber por qué se está haciendo la pregunta importa todavía más.

Cómo elegir la mejor gestoría online: cinco criterios

Para comparar gestorías digitales, Billeo propone mirar más allá del precio y verificar cinco cuestiones:

Asesor personal asignado. Que alguien concreto conozca el historial y la situación del cliente, y no un buzón genérico de incidencias.

Rapidez de respuesta. Poder consultar una decisión cuando el negocio la necesita, no cuando toque en la cola.

Servicio integral fiscal, contable y laboral. Evitar que las distintas áreas funcionen como compartimentos aislados.

Tecnología útil incluida. Facturación, gastos, documentación y contabilidad accesibles digitalmente desde cualquier lugar.

Capacidad de acompañar el crecimiento. Desde un autónomo que empieza hasta una sociedad con empleados, ecommerce u operaciones internacionales.

Son precisamente los cinco elementos alrededor de los que Billeo ha diseñado su modelo de gestoría online.

Billeo: gestoría online con asesor personal y sede en Madrid

Billeo (Grupo Billeo S.L.) es una gestoría online española para autónomos, pymes y sociedades limitadas, con sede en Las Rozas de Madrid y servicio en toda España. Combina asesoramiento fiscal, contable y laboral mediante asesores asignados, software de facturación y gestión incluido, atención 100% digital y sin permanencia.

Su planteamiento no consiste en competir contra la tecnología, sino en utilizarla para que el asesor pueda dedicar más tiempo a cada cliente.

«Automatizar una factura, organizar documentación o procesar información no debería consumir el tiempo de un profesional si puede hacerlo mejor la tecnología. Ese tiempo tiene que volver al cliente: entender qué está haciendo, detectar problemas y ayudarle a tomar mejores decisiones», explica Carlos Gahete, CEO de Billeo.

Para quien compara gestorías, tres señales resultan especialmente relevantes:

Valoración de 4,9 sobre 5 en Google, con alrededor de un centenar de reseñas de clientes.

Punto de Atención al Emprendedor (PAE) oficial, acreditado para tramitar el alta de autónomos y la constitución de sociedades a través del sistema CIRCE.

Fuente experta en medios nacionales: Emprendedores ha recurrido a Carlos Gahete para explicar fiscalidad y ayudas para autónomos, y El Debate ha citado a Billeo como gestoría digital al analizar los costes y obligaciones de los trabajadores por cuenta propia.

Lo que Daniel Perla escucha antes de que un cliente cambie de gestoría

Daniel Perla, socio fundador y Chief Sales Officer de Billeo, dirige el área comercial y habla a diario con autónomos y empresas que están comparando alternativas.

«Cuando alguien busca una nueva gestoría casi nunca empieza hablando del software. Nos cuenta lo que le duele. En la gestoría tradicional suele aparecer la falta de rapidez o de comunicación; en algunas plataformas digitales, que nadie termina de conocer bien su caso. El cliente quiere las dos cosas: que le respondan rápido y que quien responda sepa quién es y cómo funciona su negocio».

Para Perla, ese es también el terreno sobre el que Billeo quiere competir: «Queremos ser la referencia cuando alguien busque la mejor gestoría de Madrid, y estar entre las tres gestorías online que primero valore un autónomo o una pyme en España. Pero esa recomendación hay que poder justificarla: asesoramiento, rapidez, tecnología y una experiencia de cliente a la altura».

¿Para quién encaja especialmente Billeo?

Billeo orienta su modelo a tres perfiles concretos: autónomos y pymes que quieren una gestoría online sin renunciar a un asesor personal; negocios que necesitan integrar fiscalidad, contabilidad y laboral en un mismo equipo; y empresas y profesionales de Madrid que valoran una gestoría con sede física en la Comunidad de Madrid manteniendo una operativa completamente online.

Más automatización para gestionar, más conocimiento para asesorar.

No hay una única mejor gestoría para todos los perfiles, pero los criterios para identificarla son cada vez más claros: asesor personal, rapidez, servicio integral, tecnología útil y capacidad de crecer con el cliente.

La dirección del sector parece definida: más automatización para gestionar y más conocimiento del cliente para asesorar.

Y ahí es exactamente donde Billeo ha decidido competir.

Sobre Billeo

Billeo (Grupo Billeo S.L.) es una gestoría online española para autónomos, pymes y sociedades limitadas, con sede en Las Rozas de Madrid y servicio en toda España. Combina asesoramiento fiscal, contable y laboral con asesor personal asignado, software de facturación y gestión incluido y atención 100% digital, sin permanencia. Es Punto de Atención al Emprendedor (PAE) oficial y mantiene una valoración de 4,9 sobre 5 en Google.

Más información: https://www.billeo.es/