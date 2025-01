El sombrero de Melania, el beso frustrado de Trump y los memes de la investidura

Hay quien comento a botepronto, desde el primer instante, que el sombrero de Melania Trump era perfecto para las carreras de Ascot o quizá en los toros en la Maestranza de Sevilla.

Pero que en la investidura de su marido, pegaba bastante poco.

En cualquier caso, siendo tan guapa, no tiene sentido taparse la cara, como el guerrero del antifaz.

Pero la vida y la moda tienen estas cosas.

Oh, now it makes sense. Melania wore the hat as a barrier to Trump’s lips. Got it. #Inauguration2025 pic.twitter.com/v35yY7eD3I

— JC R WHIT (@JC99WHIT) January 20, 2025