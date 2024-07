Shannen Doherty, actriz de «Beverly Hills 90210» y «Charmed», fallece a los 53 años

Leslie Sloane, representante de Doherty, confirmó la triste noticia a la revista People mediante un comunicado: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha. Estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia solicita privacidad en este momento para poder llorar en paz”.

Shannen fue diagnosticada con cáncer de seno en 2015, y al año siguiente se sometió a una mastectomía; también recibió quimioterapia y radioterapia. En abril de 2017, la actriz anunció que el cáncer estaba en remisión.

Sin embargo, tres años después la enfermedad regresó y ya estaba en etapa cuatro. En junio de 2023, Shannen informó que el cáncer se había extendido a su cerebro y que se encontraba en etapa terminal. Hace seis meses, mencionó que estaba recibiendo un nuevo tratamiento, aunque continuaba activa, publicando entrevistas en su podcast «Let’s Be Clear«. Su última publicación en Instagram fue un video en el que anunciaba que se sometería nuevamente a quimioterapia.

Nacida en Memphis el 12 de abril de 1971, Shannen Doherty inició su carrera como actriz desde muy joven, participando en las series de televisión «Father Murphy» y «Little House On The Prairie«. Ganó seguidores con la película «Heathers», que, aunque no tuvo mucho éxito en taquilla, se convirtió en una cinta de culto gracias al alquiler de videos. En 1989, audicionó para la serie «Beverly Hills 90210», que narraba la vida de un grupo de jóvenes en la preparatoria. La aceptación del público fue inmediata, convirtiendo a Doherty (quien interpretaba a Brenda Walsh) en una estrella a partir de 1991, junto con sus coprotagonistas Jason Priestley y Luke Perry, este último fallecido en 2019.

Shannen permaneció en «Beverly Hills 90210» durante cuatro temporadas, pero dejó el programa debido a conflictos con sus compañeras de reparto y problemas personales. En 1995, protagonizó la película independiente «Mallrats», dirigida por Kevin Smith, y tres años después regresó a la televisión con un papel protagónico en la serie «Charmed«. En 2001, dejó la producción tras intensas discusiones con la actriz Alyssa Milano, algo que Doherty abordó en varios episodios de su podcast.

Shannen Doherty se casó en tres ocasiones: en 1993 con Ashley Hamilton (hijo del actor George Hamilton), en 2002 con Rick Salomon y en 2011 con el fotógrafo Kurt Iswarienko; el año pasado iniciaron los trámites de divorcio. Hace tres meses, la actriz informó que planeaba vender muchas de sus pertenencias para no dejar esa carga a su madre. Tenía la intención de viajar, pero su enfermedad avanzada se lo impidió. Descanse en paz.