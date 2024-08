La madre y la hermana de Mariah Carey mueren el mismo día

Patricia, su madre, y Alison, su hermana, fallecieron el mismo día, sumiendo a la cantante en un dolor indescriptible.

En un comunicado emitido el lunes, Mariah dejó entrever su sufrimiento: “Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana”, expresó con palabras que resonaban con una tristeza infinita. Pero la tragedia no se detuvo ahí. En un cruel giro del destino, su hermana Alison también perdió la vida ese mismo día, dejándola sin dos de las mujeres más importantes de su vida.

Patricia, de 87 años, no era una desconocida para el público. Ex cantante de ópera y profesora de canto, fue la figura que introdujo a Mariah en el mundo de la música, un legado que llevaría a su hija a conquistar los escenarios más importantes del mundo. A pesar de la fama y los éxitos, la relación entre madre e hija no fue fácil. En sus memorias publicadas en 2020, «The Meaning of Mariah Carey», la artista reveló los dolores y confusiones que marcaron su infancia, a menudo teñida de una rivalidad dolorosa con su madre.

A pesar de todo, Mariah nunca dejó de amarla. «Te amaré lo mejor que pueda, siempre», escribió en la dedicatoria de su libro, dejando claro que, a pesar de las heridas, el amor por Patricia prevaleció.

El caso de su hermana Alison, de 63 años, fue aún más complejo. Distanciadas desde hace tiempo, las dos hermanas no habían logrado superar los conflictos que las separaban. Alison, quien ya estaba recibiendo cuidados paliativos, pasó sus últimos días lejos de Mariah, en una soledad que parecía ser la única opción para ambas. La demanda de Alison contra Mariah por «inmensa angustia emocional» tras la publicación de las memorias fue un reflejo de la fractura irreparable en su relación.

El destino, sin embargo, las unió en la muerte, llevándoselas el mismo día y dejando a Mariah con un vacío difícil de describir. El silencio que ahora rodea a la cantante es tan profundo como el dolor que debe estar sintiendo. Sin entrar en detalles sobre las causas de las muertes, Mariah ha pedido respeto a su privacidad en estos momentos tan delicados.

A sus 55 años, Mariah Carey ha alcanzado alturas que pocos pueden soñar, con récords que la colocan en la cima del mundo musical. Pero ni todos los números uno del Billboard pueden llenar el hueco que la muerte de su madre y su hermana ha dejado en su vida. En estos días, el brillo de la estrella parece haber menguado, y la diva que conquistó el mundo entero se enfrenta al dolor más humano y desgarrador: la pérdida de aquellos a quienes alguna vez amó.