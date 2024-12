Tragedia aérea en Corea del Sur: al menos 179 muertos en un accidente provocado por los pájaros

En la mañana del domingo 29 de diciembre de 2024, el Aeropuerto Internacional de Muan, en la provincia surcoreana de Jeolla del Sur, se convirtió en el escenario de una tragedia que ha conmocionado al país y al mundo entero.

El vuelo 7C2216 de Jeju Air, procedente de Bangkok, se estrelló durante la maniobra de aterrizaje, dejando 179 víctimas mortales.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:07 hora local (00:07 GMT), cuando el avión, que transportaba 175 pasajeros y 6 tripulantes, intentaba aterrizar en el aeropuerto de Muan.

La aeronave se salió de la pista y chocó contra un vallado, provocando un incendio que envolvió rápidamente el fuselaje.

Los servicios de emergencia respondieron con prontitud, logrando extinguir el fuego en aproximadamente 43 minutos.

Sin embargo, para entonces, gran parte del avión ya había sido consumido por las llamas, dificultando enormemente las labores de rescate.

