Tragedia aérea en Washington: Chocan un avión comercial y un helicóptero militar dejando decenas de víctimas

Espantoso.

La colisión aérea este 29 de enero de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva como uno de los accidentes más trágicos en la historia reciente de la aviación estadounidense.

En la noche del miércoles, el cielo de Washington D.C. se convirtió en escenario de una tragedia sin precedentes cuando el vuelo 5342 de American Airlines, operado por PSA Airlines, colisionó en el aire con un helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos.

El accidente, que ocurrió cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, ha dejado a la nación en estado de conmoción mientras los equipos de rescate luchan contra el tiempo y las bajas temperaturas en busca de supervivientes.

El avión, un Bombardier CRJ700, transportaba 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación en su ruta desde Wichita, Kansas, hacia la capital estadounidense.

Por su parte, el helicóptero militar llevaba a bordo tres soldados. La colisión se produjo alrededor de las 21:00 horas, hora local, cuando el avión se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto.

Según informes preliminares de la Administración Federal de Aviación (FAA), el vuelo 5342 estaba en su aproximación final cuando se produjo el choque con el helicóptero Black Hawk. Testigos presenciales describieron una bola de fuego en el cielo, seguida de la caída de ambas aeronaves al río Potomac.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente. Una de las principales incógnitas es cómo pudo producirse una colisión en un espacio aéreo tan controlado y cercano a lugares emblemáticos como la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono.

Inmediatamente después del accidente, se desplegó una masiva operación de búsqueda y rescate en el río Potomac. Equipos de la Policía Metropolitana de D.C., el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Distrito de Columbia, y la Guardia Costera se movilizaron rápidamente al lugar del siniestro.

