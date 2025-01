Los Ángeles en alerta máxima: vientos peligrosos avivan los incendios más devastadores de su historia

El espanto de nunca acabar.

Y ahora con a certeza de que nada parará el fuego si se reaviva.

Los Ángeles se enfrenta a una de las peores crisis de su historia reciente.

Los incendios que asolan la ciudad desde hace una semana no dan tregua y las autoridades advierten de la llegada de vientos peligrosamente fuertes que podrían empeorar aún más la situación.

El balance provisional es devastador: al menos 24 personas han perdido la vida, 23 están desaparecidas y más de 90.000 han sido evacuadas de sus hogares.

Los dos focos principales, conocidos como incendios de Eaton y Palisades, han arrasado ya más de 15.300 hectáreas, dejando a su paso un paisaje desolador de cenizas y estructuras calcinadas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado que este podría ser «el desastre natural más devastador en la historia de Estados Unidos».

La lucha contra el fuego

Más de 14.000 bomberos, apoyados por equipos de nueve estados diferentes, luchan sin descanso contra las llamas.

La batalla se libra por tierra y aire, con 1.400 camiones de bomberos y 84 aeronaves desplegadas. Incluso bomberos de México y Canadá se han unido a los esfuerzos para contener el avance del fuego.

Sin embargo, las previsiones meteorológicas no son alentadoras.

Se espera que los vientos se intensifiquen hasta el miércoles 15 de enero de 2025, lo que podría reavivar las llamas y dificultar aún más las labores de extinción.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta roja que afecta a 19 millones de personas.

Las causas de la tragedia

Los expertos apuntan a una combinación letal de factores naturales y climáticos como causa de estos devastadores incendios.

El sur de California ha experimentado menos del 10% de las precipitaciones habituales desde octubre, creando un ambiente extremadamente seco y propicio para la propagación del fuego.

A esto se suman los fuertes vientos de Santa Ana, que actúan como un poderoso combustible, esparciendo las llamas a una velocidad alarmante.

El Dr. Daniel Swain, especialista en meteorología, señala que el principal responsable de estos incendios son las oscilaciones climáticas extremas, un claro reflejo del impacto del cambio climático en la región.

No es una versión que todos compartan y bastantes on los que señalan a autoridades incompetentes y a la dejadez que ha provocado el que las bocas de riego no tuvieran ni agua en muchos casos.

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Reviews Earth & Environment introduce el concepto de «latigazo hidroclimático» para explicar este fenómeno.

Se trata de cambios repentinos y dramáticos entre climas extremadamente húmedos y secos, que se han vuelto hasta un 66% más frecuentes a nivel mundial desde mediados del siglo XX.

El coste humano y material

Las cifras son estremecedoras.

Hasta el momento, se han confirmado 24 víctimas mortales: 8 en el incendio de Palisades y 16 en el de Eaton.

Entre los fallecidos identificados se encuentran Charles Mortimer, de 84 años, y Victor Shaw, de 66.

Además, 16 personas continúan desaparecidas, lo que hace temer que el número de víctimas pueda aumentar en los próximos días.

En cuanto a los daños materiales, las autoridades han confirmado la destrucción de 12.000 estructuras.

Además, 35.000 casas y negocios se encuentran sin electricidad. La compañía AccuWeather estima que las pérdidas económicas podrían situarse entre los 135.000 y los 150.000 millones de dólares.

Hollywood en llamas: las celebridades afectadas

Los incendios no han hecho distinciones y han arrasado también las lujosas mansiones de numerosas celebridades.

Entre los famosos que han perdido sus hogares se encuentran:

Paris Hilton

Adam Brody y Leighton Meester

Eugene Levy

Billy Crystal

Miles Teller

Mandy Moore

Mel Gibson

James Woods

Gerard Butler

Steve Guttenberg

Anthony Hopkins

Otros, como Jamie Lee Curtis, Ben Affleck y Jennifer Aniston, han tenido que ser evacuados de sus residencias.

La pareja formada por Adam Brody y Leighton Meester ha sido una de las más afectadas. Su residencia, adquirida en 2019 por 6,5 millones de dólares, quedó completamente destruida por el incendio Palisades. Afortunadamente, la familia logró evacuar a tiempo y se encuentra a salvo.

Medidas de emergencia y reconstrucción

Ante la magnitud de la catástrofe, el gobernador Newsom ha firmado una orden ejecutiva que suspende temporalmente las regulaciones ambientales para las casas y negocios destruidos, con el objetivo de acelerar el proceso de reconstrucción.

Sin embargo, los expertos advierten que la recuperación será larga y compleja.

El tipo de condiciones climáticas que han propiciado estos incendios no solo dificulta su control, sino también la recuperación a largo plazo de las comunidades afectadas.

Los incendios de Los Ángeles de 2025 pasarán a la historia como uno de los desastres naturales más devastadores que ha sufrido California.

Más allá de las pérdidas materiales, que son cuantiosas, el verdadero drama reside en las vidas perdidas y en el impacto emocional sobre miles de familias que lo han perdido todo.

Mientras tanto, Los Ángeles se prepara para afrontar días críticos.

Con los vientos amenazando con intensificarse, los bomberos y equipos de emergencia se mantienen en alerta máxima.