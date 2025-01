El robo del siglo: Joyas por valor de 12,5 millones desaparecen de la mansión londinense de Shafira Huang

En un suceso que parece sacado de una película de Hollywood, una mansión ubicada en la exclusiva Avenue Road, cerca de Primrose Hill en Londres, fue objeto de un robo millonario el pasado 7 de diciembre de 2024.

El botín, valorado en más de 12,5 millones de euros, incluye joyas de diseño único y bolsos de lujo.

El golpe ha dejado a la alta sociedad londinense en estado de shock.

El audaz ladrón, descrito por la Policía Metropolitana de Londres como un hombre blanco de entre 20 y 30 años, logró acceder a la propiedad a través de una ventana del segundo piso alrededor de las 17:00 horas, mientras los propietarios se encontraban fuera.

Con una precisión digna de un profesional, el intruso se hizo con un botín que incluye piezas de joyería de marcas de renombre mundial y bolsos de lujo.

Caught on camera: How 'lone wolf' burglar behind £10m jewellery heist slipped past staff inside influencer Shafira Huang's £38m mansion after climbing onto roof using ladder from building site next door https://t.co/dJTE1bzYGw pic.twitter.com/7SkCnS6QEL

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 31, 2024