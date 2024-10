Estores para cortinas de cristal, una opción diferente para vestir tus ventanas

La forma de vestir las ventanas de un hogar ha ido cambiando con el paso del tiempo, con opciones cada vez más innovadoras y fáciles de instalar. Los estores para cortinas de cristal son una de las últimas novedades del sector.

Se trata de un tipo de estores moderno, con el que conseguirás la máxima intimidad en tus espacios, además de una buena protección contra el sol. Si quieres saber más de este producto, disponible en Cortinadecor, sigue leyendo este contenido para conocer en profundidad todas sus características.

Cortinas Cristal Fit, lo último en estores adhesivos

Cuando se trata de buscar un producto para regular el paso de la luz en las estancias de casa o conseguir privacidad, los estores y cortinas son opciones muy demandadas. Una de las incorporaciones más recientes al catálogo de Cortinadecor son los estores plisados para cortinas de cristal.

Estos estores adhesivos te conquistarán por su calidad y diseño, minimalista y moderno, que encaja en cualquier estilo decorativo. Su instalación es, además, de lo más sencilla, y es que no requiere de taladros ni tornillos.

En tan solo dos minutos y con ayuda del adhesivo que incluye, podrás tener tus nuevas cortinas listas. Tanto para viviendas de alquiler como para tu propio hogar son, sin duda, prácticos y funcionales.

Encuentra la cortina plisada sin taladrar perfecta para cada estancia

Dentro de la categoría de estores sin taladrar en general y de las Cortinas Cristal Fit en particular, existen varios tipos de tejidos. Cada uno de ellos permite que entre una cantidad diferente de luz, por lo que la elección de uno u otro dependerá básicamente de la estancia donde se vayan a instalar.

Estores para cortinas de cristal opacos . El tejido opaco es ideal para dormitorios, ya que impide por completo la entrada de la luz, facilitando el descanso al máximo y proporcionando una total privacidad. Además, en algunos casos, actúan como aislantes térmicos, evitando la entrada de calor.

. El tejido opaco es ideal para dormitorios, ya que impide por completo la entrada de la luz, facilitando el descanso al máximo y proporcionando una total privacidad. Además, en algunos casos, actúan como aislantes térmicos, evitando la entrada de calor. Estores para cortinas de cristal translúcidos. Son la opción más recomendada para espacios con grandes ventanales, como pueden ser los salones. Por otro lado, este tipo de tejido encaja también muy bien en cocinas, donde se busca algo de privacidad pero sin renunciar a la entrada de luz natural.

Aprovecha su instalación rápida y sin complicaciones

Aunque todos los productos de Cortinadecor son muy fáciles de instalar, este tipo de estores adhesivos sobresale todavía más por este motivo. Gracias a que cuentan con una potente tira adhesiva, tu estor o cortina se fijará eficazmente y en cuestión de segundos al cristal de sus ventanas.

De esta forma, no necesitarás ningún tipo de herramienta y no estropearás los techos, paredes ni las ventanas de casa. Además, son totalmente seguros, ya que no requieren de cordones ni varillas para su manipulación.

Otra de sus características principales es su modo de apertura, que puede hacerse tanto desde arriba como desde abajo. Sin duda, se trata de un tipo de ajuste que no se da en otros estores o cortinas y que te dará un resultado único y diferente, logrando entornos acogedores.