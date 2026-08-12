Cada vez más hogares buscan algo más que una cerradura para sentirse seguros

La sensación de tranquilidad dentro del hogar y por el propio inmueble se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. Influyen factores como pasar horas fuera por trabajo, tener una segunda residencia, dejar sola una vivienda durante un puente o simplemente querer saber qué ocurre cuando nadie está en casa.

Ese cambio de mentalidad explica por qué cada vez más personas se interesan por soluciones relacionadas con la seguridad en casa. Hace apenas unos años, las alarmas eran vistas como un producto reservado para determinados perfiles de usuarios, sin embargo, hoy día forman parte de la cotidianeidad de la protección doméstica.

El móvil se ha convertido en una ventana al hogar

Es evidente que la tecnología ha cambiado nuestra relación con la vivienda. Algo que se comprueba diariamente al encender la calefacción desde una aplicación, consultar una cámara instalada en el salón o recibir una notificación cuando alguien accede a una estancia concreta.

La seguridad ha seguido este mismo camino y los nuevos sistemas permiten conocer en tiempo real qué sucede en una vivienda y recibir avisos inmediatos ante cualquier situación que requiera atención. Esa capacidad de supervisión permanente es precisamente una de las razones por las que aumenta el interés por contratar un sistema de alarmas para casa. De forma general se prefiere recibir información cuando sea preciso y la capacidad para actuar con la suficiente velocidad. Se prefiere un respaldo verdaderamente profesional que complemente la eficiencia de la tecnología.

Las soluciones que combinan dispositivos inteligentes con servicios de monitorización permanente ganan protagonismo a nivel particular. La colaboración entre empresas de renombre como Yoigo y Verisure responde precisamente a esa evolución del mercado, donde la conectividad y la capacidad de respuesta son elementos indispensables para el refuerzo eficaz en la protección de inmuebles.

La tranquilidad, un valor en alza

Una protección activa en los hogares se había sustentado tradicionalmente en la instalación de puertas blindadas, rejas o cerraduras. Sin embargo, en la actualidad, han ido apareciendo otras herramientas como las aplicaciones móviles, cámaras conectadas, sensores inteligentes o avisos instantáneos que aumentan esa seguridad.

El motivo del interés es, como ya se ha indicado, el que las personas pasan gran parte del día fuera de casa debido a jornadas laborales extensas, desplazamientos continuos, viajes de fin de semana o vacaciones que hacen que una vivienda permanezca vacía durante demasiado. En ese contexto, saber que existe algún tipo de supervisión aporta una tranquilidad que resulta difícil de cuantificar.

La preocupación actual se extiende más allá de las posibles intrusiones. También existen situaciones cotidianas que generan inquietud, como una puerta que queda mal cerrada, una ventana abierta por descuido o movimientos inesperados dentro del edificio.

Las nuevas tecnologías permiten precisamente disponer de información en tiempo real y, para muchas familias, tener acceso inmediato a esa información representa una mejora importante en su calidad de vida.

Del sistema tradicional a la protección inteligente

La tecnología de alarmas de hoy día se encuentra sostenida por una red de dispositivos que trabajan de forma conjunta con el objetivo de detectar cualquier situación anómala y comunicar a los propietarios de forma inmediata.

La aparatología que utiliza son los sensores que registran cualquier movimiento, los detectores capaces de detectar y avisar cuando una puerta o una ventana se abre, las cámaras conectadas y sistemas de comunicación permanente. Se trata de un conjunto de herramientas tecnológicas que forman parte de un sistema avanzado. A todo ello se suman aplicaciones móviles que permiten consultar el estado de la vivienda o gestionar determinados aspectos de la protección del hogar desde prácticamente cualquier lugar.

Una de las funciones más apreciadas por los usuarios es, precisamente, la posibilidad de recibir avisos casi en tiempo real. Tener acceso inmediato a cualquier incidencia relacionada con la vivienda se ha convertido en algo recurrente en los sistemas de alarma.

Además, las soluciones desarrolladas junto a empresas especializadas como Verisure incorporan servicios de monitorización continua que inciden en el refuerzo de la protección. La tecnología resulta fundamental, pero para quienes buscan proteger su vivienda también tiene peso saber que detrás existe un sistema capaz de verificar lo que está ocurriendo y reaccionar con rapidez cuando la situación lo requiere.

Un mercado que sigue creciendo

España no es ajena a esta tendencia. El mercado de la seguridad residencial a niveles globales experimenta un crecimiento constante durante los últimos años impulsado, en buena medida, por la digitalización y por el interés creciente de los consumidores en proteger sus hogares.

La popularización de los dispositivos inteligentes también ha contribuido a este fenómeno. Quienes ya utilizan aplicaciones para controlar la temperatura de su vivienda, gestionar la iluminación o monitorizar el consumo energético suelen mostrar una mayor predisposición a incorporar herramientas relacionadas con la seguridad.

La vivienda se está transformando en un espacio cada vez más conectado. Dentro de ese proceso, la protección ocupa un lugar destacado. Los usuarios buscan soluciones que resulten sencillas de utilizar, que puedan gestionarse desde el teléfono móvil y que ofrezcan una respuesta rápida cuando surge cualquier incidencia.