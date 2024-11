Miami-Dade: Un brillante horizonte para el turismo internacional

El futuro del turismo en el Gran Miami ocupó un lugar central en la reunión anual de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB), el pasado martes 29 de octubre en el Hilton Miami Downtown, con los resultados de fin del año fiscal (octubre de 2023 – septiembre de 2024) que puntúan el desempeño constante y resistente del Gran Miami y Miami Beach como destino principal.

En la reunión anual a la que asistieron más de 700 socios de GMCVB, líderes y partes interesadas de la comunidad, la organización compartió por qué el Gran Miami y Miami Beach continúan manteniéndose entre los principales destinos mundiales. El programa contó con mensajes de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la senadora estatal Ana María Rodríguez, y el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, se dirigió a la audiencia en persona. También se otorgó un reconocimiento especial al Comisionado del Condado y presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, Oliver G. Gilbert, III, por su liderazgo en apoyo a la industria del turismo y los eventos.

Los resultados del año fiscal 2023-2024 revelaron:

Los visitantes contribuyeron con más de 20.600 millones de dólares a la economía local, un aumento de casi el 3 por ciento en los ingresos.

El equipo de ventas y servicios de convenciones de GMCVB superó los objetivos, generando reservas por encima del 103 por ciento de su objetivo, beneficiando a los socios hoteleros al generar más de 406.000 noches de habitación, logrando el 111 por ciento del objetivo.

Hasta agosto de 2024, las 10.6 millones de llegadas de visitantes internacionales del Aeropuerto Internacional de Miami representaron un aumento del 9.6 por ciento con respecto a 2023; Se espera que PortMiami supere los 7,3 millones de pasajeros de cruceros.

«Dondequiera que hubo una oportunidad para subir el volumen de contar la historia de nuestro destino, la aprovechamos», señaló el presidente y director ejecutivo de GMCVB, David Whitaker.

«Fuimos más allá en la venta del atractivo del Gran Miami como destino de convenciones, evidenciado por 16 nuevas convenciones y ferias comerciales importantes en el futuro reservadas en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Los viajes desde nuestros 10 principales mercados internacionales han aumentado colectivamente un 13 por ciento. También nos complace dar la bienvenida a 250 nuevos miembros y ahora contamos con 1.111 socios».

Ocho nuevos miembros fueron nombrados para la junta directiva de la organización:

Yamila Garayzar – vicepresidenta Sénior de Marketing, Patrocinio y Venta Minorista, Turnberry Associates

Patrick Goddard – Presidente de Brightline Trains

Keon Hardemon – Comisionado del Condado de Miami-Dade, presidente del Consejo de Desarrollo Turístico (representante ex officio)

Clavel J. Louis – Gerente General, Embassy Suites by Hilton, Aeropuerto Internacional de Miami

Rodrick Miller – presidente y director ejecutivo, Miami-Dade Beacon Council (representante ex officio)

Madeline Pumariega – presidenta del Miami Dade College

Richard «Rick» Sasso – Presidente de MSC Cruceros

John Sullivan – Gerente General, The Miami Beach EDITION

Julissa Kepner, al conmemorar su primer aniversario como presidenta de la junta directiva de GMCVB y gerente general del Miami Biscayne Bay Marriott, señaló en sus comentarios: «El GMCVB ha establecido una visión estratégica al examinar cómo tendencias como la sostenibilidad, la tecnología y las inversiones clave en infraestructura impulsarán el futuro del turismo en el Gran Miami».

El énfasis en la sostenibilidad fue evidente en la reunión en un mensaje de Anick Levesque, director general de Green Key Global (GKG), el principal organismo de certificación de sostenibilidad de América del Norte para la industria hotelera. Levesque destacó la primera asociación entre el GMCVB y el Gran Miami y la Beaches Hotel Association, que proporciona incentivos de certificación para ayudar a los miembros del hotel a acelerar los objetivos de sostenibilidad.

«Un enfoque en la celebración de las comunidades, los vecindarios históricos, la programación, las ofertas culturales y los eventos emblemáticos son parte de nuestra fórmula que permite a nuestra comunidad prosperar como un gran lugar para vivir, trabajar, jugar y visitar», agregó Whitaker.