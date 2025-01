Este tren va a 450 km/h y lo están fabricando a ‘granel’ los chinos

El primer tren de la historia fue creado por Richard Trevithick en 1802, y para el año 1804 era capaz de arrastrar un convoy de cinco toneladas y recorrer 15 kilómetros.

El problema era que no superando la velocidad de una persona caminando.

El CR450 chino va a mas de 450 km/h

En un movimiento que podría redefinir el futuro del transporte ferroviario de alta velocidad, China ha desvelado el prototipo de su tren de próxima generación, el CR450, posicionándose a la vanguardia de la innovación en este campo.

Presentado el 29 de diciembre de 2024 en Beijing, este nuevo modelo ha logrado alcanzar velocidades de prueba de hasta 450 kilómetros por hora, con una velocidad operativa prevista de 400 km/h.

El CR450, desarrollado conjuntamente por CRRC Changchun Railway Vehicles y CRRC Sifang Co., Ltd., no solo promete ser el tren más rápido del mundo una vez entre en servicio comercial, sino que también destaca por su eficiencia energética, reducción de ruido y rendimiento de frenado mejorado.

Según el Ministerio de Transporte de China, el prototipo ha superado más de 3.000 simulaciones y 2.000 pruebas de plataforma para garantizar su preparación para el uso comercial.

Este avance tecnológico supone un salto significativo respecto al actual modelo CR400, en servicio desde 2017, que opera a una velocidad máxima de 350 km/h.

La introducción del CR450 no solo reafirma la posición de China como líder en tecnología ferroviaria de alta velocidad, sino que también promete transformar la experiencia de viaje para millones de pasajeros.

Ranking mundial de trenes de alta velocidad (a 1 de enero de 2025)

CR450 (China) – 450 km/h (velocidad de prueba) TGV POS (Francia) – 575 km/h (velocidad máxima), 320 km/h (velocidad operativa) KTX (Corea del Sur) – 421 km/h (velocidad máxima), 305 km/h (velocidad operativa) Golden Phoenix (China) – 420 km/h (velocidad máxima), 350 km/h (velocidad operativa) AVE (España) – 400 km/h (velocidad máxima), 310 km/h (velocidad operativa) Shinkansen (Japón) – 400 km/h (velocidad máxima), 320 km/h (velocidad operativa) Trenitalia ETR1000 (Italia) – 394 km/h (velocidad máxima), 300 km/h (velocidad operativa) ICE (Alemania) – velocidad operativa similar al ETR1000

Es importante destacar que, aunque el CR450 encabeza la lista con su impresionante velocidad de prueba, aún no está en servicio comercial.

El TGV POS francés mantiene el récord de velocidad máxima alcanzada en condiciones especiales de prueba.

Impacto y perspectivas futuras

La introducción del CR450 no solo representa un hito tecnológico, sino que también promete revolucionar el transporte terrestre en China y, potencialmente, en todo el mundo. Con una velocidad operativa prevista de 400 km/h, este tren podría reducir significativamente los tiempos de viaje entre las principales ciudades chinas, fortaleciendo aún más la ya extensa red de alta velocidad del país.

El China State Railway Group ha anunciado que se realizarán más pruebas y ajustes antes de que el CR450 entre en servicio comercial, asegurando que cumple con todos los estándares operativos y de seguridad. Este enfoque meticuloso subraya el compromiso de China con la excelencia en la ingeniería ferroviaria y la seguridad de los pasajeros.

El anuncio del CR450 intensifica la competencia global en el sector de la alta velocidad ferroviaria. Mientras China avanza con su nuevo prototipo, otros países continúan desarrollando sus propias tecnologías. Francia, con su TGV, y Japón, con the Shinkansen, siguen siendo competidores formidables en este campo.

España, por su parte, mantiene una posición destacada con su red AVE, que no solo ofrece altas velocidades sino también una extensa cobertura nacional, conectando numerosas ciudades a lo largo del país.

La historia de la alta velocidad ferroviaria está repleta de momentos fascinantes y logros sorprendentes:

En 1903, un tren eléctrico alemán alcanzó los 210 km/h, estableciendo un récord que se mantuvo durante décadas.

El Schienenzeppelin , un tren experimental alemán de 1929, alcanzó los 230 km/h utilizando un diseño aerodinámico inspirado en los dirigibles. Lamentablemente, el proyecto fue abandonado por problemas de seguridad.

En 1955, dos locomotoras francesas, la CC 7107 y la BB 9004 , alcanzaron la asombrosa velocidad de 331 km/h en pruebas, demostrando el potencial de la alta velocidad ferroviaria mucho antes de la era moderna.

El Shanghái Maglev, que utiliza tecnología de levitación magnética, puede alcanzar velocidades de hasta 460 km/h en su ruta comercial, siendo uno de los trenes más rápidos en servicio regular.

Estos hitos históricos y tecnológicos demuestran la constante evolución del transporte ferroviario y su capacidad para seguir sorprendiendo e innovando en el siglo XXI.