Qué ver y hacer en Ibiza

¿Estás pensando en hacer una escapada a Ibiza y no sabes bien qué ver o qué puedes hacer en esta bella isla? A continuación, te acercamos una serie de planes y puntos que has de ver si no te quieres perder nada de esta bella isla.

Cala Comte

Bajo el nombre de Cala Comte se hace referencia a varias calas que se caracterizan por contar con aguas cristalinas ubicadas en medio de un entorno natural que cuenta con la gran ventaja que no está construido en la zona a pie de playa. Un lugar que, además, cuenta con una buena oferta de ocio y restauración, siendo un emplazamiento perfecto para pasar el día. Como recomendación si vas a visitar esta zona en temporada alta, lo mejor será ir temprano porque solo cuenta con 600 metros de largo. Sin duda, una opción perfecta, por ejemplo, para apostar por visitar en una embarcación al apostar por el alquiler de barcos en Ibiza.

Cala d’Hort

Otro de los puntos de belleza insuperable es cala d’Hort. Está en Sant Josep de sa Talaia y lo cierto es que se adaptará a todo tipo de necesidades. Se trata de una zona que cuenta con una parte de arena y otra zona con guijarros. Se enmarca dentro de la Reserva Natural de Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Ponent, y cuenta con una diversidad de flora y fauna inmejorable. Una zona que, además, es sumamente recomendable si lo que se busca es ver los amanaceres más increíbles de la isla.

Recorrer el centro de Ibiza

Por supuesto, al visitar la isla hay que reservar un tiempo para conocer mejor la zona centro de Ibiza. Se trata de un lugar que cuenta con todo tipo de servicios y oferta de ocio y restauración, de tal modo que es imposible aburrirte. Una buena ruta puede ser arrancar desde el portal de Ses Taules, para conocer mejor las casas arracimadas de Dalt Villa y desde ahí ir hasta el casco urbano para, posteriormente, llegar a la Catedral, bajar por el puerto o ir de compras por el barrio de La Marina, entre otras actividades.

Visitar San Antonio

Otro gran plan pasa por visitar la población de San Antonio, también conocida como Sant Antoni de Portmany. Se trata de una de las zonas turísticas más populares y cuenta también con una zona a modo de centro histórico, así como con todo tipo de servicios. Aquí precisamente se encuentran playas de alta calidad como cala Bassa y puntos de renombre como el popular Café del Mar.

Portinatx

Aquellos que busquen una opción muy tranquila dentro de Ibiza podrán ir hasta Portinatx, en el norte de la isla. Sin duda, un lugar tranquilo que destaca también por su belleza gracias a la gran cantidad de casas blancas con las que cuenta y calas como la del Arenal Petit, el Arenal de Gros y playa Porto, puntos idóneos si lo que se busca es practicar deportes náuticos. Todo ello, además, contando con una oferta gastronómica muy importante.

Santa Eulalia

Para aquellos que busquen hacer un viaje a Ibiza inolvidable y en clave familiar tendrán la opción de ir hasta Santa Eulalia. Es la tercera localidad más poblada de la isla, y cuenta con puntos de gran belleza y popularidad como es su casco histórico, sus terrazas, sus bonitas playas y toda la oferta que ofrece. Por ejemplo, tendrás la opción de disfrutar desde este punto de uno de los atardeceres más bellos, dar un agradable paseo por su su paseo marítimo que se ubica en la playa de Santa Eulalia para acabar en el club náutico.

Visitar Las Salinas

Ibiza cuenta con unas Salinas cargadas de historia, tanto es así que vienen de la época fenicia. La zona de las Salinas, también conocida como Ses Salines, se encuentra en un entorno protegido como parque natural, que destaca por contar con una gran cantidad de posidonia. Desde este punto se pueden observar, además, una gran cantidad de aves migratorias que provienen del norte de Europa y una buena cantidad de animales cuyo hábitat es el de los esteros. Además, desde este punto se pueden conocer también playas magníficas como la de Ses Salines, que cuenta con 1,5 kilómetros de extensión y las mejores aguas cristalinas de la isla.