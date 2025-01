Complementa tus vacaciones en Ibiza con un barco de alquiler

Ibiza es una de las joyas más preciadas del Mediterráneo, famosa no solo por su increíble oferta gastronómica y sus discotecas, sino también por la calma de sus calas y su entorno natural. Para quienes buscan desconectar y escapar del bullicio, alquilar un barco en Ibiza puede ser la mejor manera de disfrutar de la isla desde otra perspectiva, lejos de las multitudes y en pleno contacto con la naturaleza.

En este artículo, repasaremos los tipos de barcos que puedes alquilar en Ibiza o Formentera, qué beneficios obtienes al alquilar uno y algunos consejos a la hora de escoger dónde puedes alquilar un yate.

¿Qué tipo de barcos puedes alquilar en Ibiza?

En esta isla de España, puedes encontrar distintos tipos de botes que podrás alquilar para vivir una experiencia diferente en tus vacaciones. La oferta suele ser muy variada, pero existen denominadores comunes a lo largo y ancho de la isla. Entre estos, destacan, los siguientes

Yates

Son los preferidos por los turistas, ya que es como trasladar todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas al mar. Lo mejor de todo es que, con el alquiler de yates en Ibiza, no tienes qué preocuparte por nada que no sea disfrutar tus vacaciones. Empresas como Xaloc Charter se encargan de brindarte la tripulación necesaria para que vivas Ibiza al máximo.

Por ejemplo, con un yate pequeño (15 metros o menos), contarás con al menos el capitán a bordo. Ahora bien, mientras más grande sea el yate, más tripulantes requieres. Podrás contar con marineros, azafatas, cocineros, masajistas, niñeras, entre otros, siempre que la capacidad máxima del barco lo permita.

Lanchas cabinadas o con solárium

Las lanchas son otro tipo de barco con mucho confort y lujo para disfrutar de un día diferente durante tu estancia en Ibiza. Podrás encontrar lanchas cabinadas, con hasta tres camarotes, ideales para una estancia en el mar durante el día y una pernocta de lujo en el puerto de Marina Ibiza. También los de proa abierta, para aquellos que solo quieren aprovechar el sol y disfrutar un buen rato con amigos o familia, mientras recorren las costas de Ibiza y Formentera.

A diferencia de los yates, para alquilar una lancha no necesariamente requerirás de algún tipo de tripulación. Ahora bien, si no cuentas con titulación náutica, o si la tienes, pero no quieres estar al pendiente del itinerario y del pilotaje del navío, podrás alquilar la lancha con un patrón experimentado, quien se encargará de todas las responsabilidades y te llevará a los lugares más bonitos de la isla.

Lanchas semirrígidas

Las lanchas neumáticas o semirrígidas son ideales para quienes buscan practicidad y desean aventurarse a dar una vuelta por las playas de Ibiza desde el mar. Suelen ser veloces, pero muy estables y con una navegación bastante suave, los que les ha permitido ganarse la popularidad de los turistas que alquilan barcos en Ibiza.

Este tipo de lanchas son tan fáciles de navegar que pueden ser alquiladas sin patrón, lo que las hace perfectas para aquellos aficionados de la navegación. Y, a pesar de que su tamaño suele ser mucho menor que el de una lancha de casco rígido, en algunos casos tienen capacidad para hasta 12 pasajeros.

Barcos de vela

En Ibiza, existen paisajes a los que solo se puede acceder por vía marítima y es necesario contar con un barco que te permita disfrutar de estos lugares al máximo. Y nada mejor que alquilar un velero, un catamarán o una goleta para hacerlo, ya que podrás fondear el barco para explorar algunas zonas de la isla, disfrutar del atardecer o acercarte a los chiringuitos y disfrutar de una auténtica fiesta en Ibiza.

Usualmente, y a diferencia de los anteriores, este tipo de barcos se alquilan de forma semanal, por lo que no perderás tiempo en traslados desde el hotel hasta el puerto para ir a tus lugares de interés. Además, podrás contar con tripulación a bordo y planificar otras actividades, como clases de yoga, kayak o submarinismo, sin irte muy lejos del barco.

Ventajas de alquilar un barco en Ibiza

Alquilar un bote en Ibiza conlleva múltiples beneficios para todos sus pasajeros en general, en especial, para el responsable del viaje. Algunos de los más importantes, son:

Comodidad y flexibilidad: Podrás visitar cualquier lugar de la isla cuando lo desees y por el tiempo que desees.

Podrás visitar cualquier lugar de la isla cuando lo desees y por el tiempo que desees. Mayor privacidad y exclusividad: Un barco de alquiler te brinda un espacio privado y exclusivo para tus amigos y familiares. Además, la atención de la tripulación es solo para ti y los tuyos.

Un barco de alquiler te brinda un espacio privado y exclusivo para tus amigos y familiares. Además, la atención de la tripulación es solo para ti y los tuyos. Mayor descanso: Aléjate de las multitudes y del tráfico de la isla y conéctate con la naturaleza en un ambiente relajado.

Aléjate de las multitudes y del tráfico de la isla y conéctate con la naturaleza en un ambiente relajado. Diversidad de actividades: Podrás practicar actividades poco comunes, como el snorkel o el buceo, o vivir otras experiencias, como hacer yoga en medio del mar con el atardecer a cuestas. Incluso, podrás pedirle al capitán o patrón que te enseñe a navegar de forma supervisada.

Consejos para alquilar un barco en Ibiza

Al llegar a Ibiza, verás que la oferta para alquilar barcos es muy completa y variada. Aún así, y aunque muchas de estas empresas ofrezcan precios y servicios bastante competitivos, vale la pena tomarse el tiempo para escoger la que mejor se ajuste a lo que buscas. Por eso, te recomendamos lo siguiente: