Ángel Expósito alerta del peligroso plan de Sánchez para controlar a la prensa: “Ojalá me equivoque…”

Pedro Sánchez quiere amordazar a la prensa incómoda.

Para tal fin, el presidente del Gobierno ha anunciado que el próximo 17 de julio comparecerá en el pleno del Congreso para presentar lo que él denomina como ‘Plan de Calidad Democrática’ con el que pretende poner un tope a la financiación pública a lo que considera como medios “que no tienen lectores”.

Ángel Expósito, periodista de ‘COPE’, avisó este 2 de julio de 2024 en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) del peligro de esta medida.

Lo delirante es que será el propio Sánchez y sus socios los que decidan lo que es un ‘pseudomedio’ en un ejercicio de absoluto “cinismo”, valoró Expósito.

“Cuando un Gobierno se pone a hablar de controlar la financiación de los medios, sea quien fuese ese Gobierno, ¡cuidadito!, yo me pondría alerta como periodista, como editorialista, yo me pondría alerta. La publicidad institucional incluso está regida por ley cómo tiene que distribuirse. Otra cosa es cómo se distribuye”, explicó el periodista de COPE.

Y añadió:

“Cuando habla de pseudomedios pagados con dinero público, miramos en Cataluña, ¿quién paga con qué dinero los medios públicos? ¿Con qué dinero público se pagan los medios o los chiringuitos? Y dos, ¿os imagináis que esto, en vez de Pedro Sánchez, lo dice Juanma Moreno Bonilla, sobre los medios en Andalucía? La Junta de Andalucía se va a mirar con lupa para que no publiquen bulos ¿A qué se refiere? ¿A los medios que publican bulos o a los medios que no les gusta lo que publican sean bulos o no sean bulos? Porque esa es otra ¡A ver si resulta que El Confidencial va a ser un pseudomedio o un tabloide digital! A ver si va a resultar que yo a las 8 de la tarde también soy un pseudomedio. A mí me da mucho miedo. Ojalá me equivoque, ya veremos qué sale en julio, pero a mí no me mola nada el planteamiento”.