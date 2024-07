La oreja vendada de Donald Trump y la sonrisa de su ‘vicepresidente’ JD Vance

Dos días después de salvarse por los pelos de morir asesinado, el expresidente Donald Trump reapareció con una venda en la oreja en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

Trump fue recibido por una multitud emocionada con cánticos de “lucha”, en referencia a la palabra que pronunció, justo después de sobrevivir al tiroteo.

Este 15 de julio de 2024, el expresidente ha revelado quien compondrá el ‘boleto republicano‘ en las elecciones presidenciales de noviembre.

48 hours ago they tried to assassinate him.

Then he played some golf and got on his jetliner.

Then he ordered the fake President to give RFK Jr protection.

There is no leader alive today like this man.

We do not deserve him.

But God has a plan for President Trump and us. pic.twitter.com/pwB3vAqPoR

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) July 16, 2024