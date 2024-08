La ‘invasión’ de inmigrantes irregulares se dispara un 66% con Sánchez: 31.000 en lo que va de año

Las autoridades de Ceuta, desbordadas e incapaces de frenar el aluvión de irregulares que entra a nado en la ciudad autónoma, piden auxilio al resto de regiones españolas.

Canarias, donde la llegada de ‘sin papeles‘ crece un 126%, instan a otras comunidades autónomas a arrimar el hombro y aceptar de buen grado contingentes de menas y de subsaharianos de todo tipo.

Lo que nadie hace y de forma descarada el Gobierno Sánchez es instar a Mohamed VI, rey de Marruecos y ‘amigo‘ del marido de Begoña, a recibir de vuelta y mandar con sus padres a los supuestos ‘niños‘ que se cuelan en masa por las fronteras españolas o llegan en patera a sus costas.

El PP respalda la solicitud del presidente de Ceuta, Juan Vivas, quien exige a Sánchez que declare la “emergencia nacional” ante la invasión masiva de irregulares que se detecta este agosto den 2024.

Vivas reclama al Gobierno Frankenstein y a las comunidades autónomas una respuesta “solidaria y responsable” ante la situación “insostenible” generada por la llegada de menores migrantes.

Según los datos de su ejecutivo, el número de menores migrantes no acompañados ha sobrepasado la capacidad de acogida de Ceuta en un 360%, mientras que las llegadas se han multiplicado por seis en lo que va de año respecto a 2023.

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, es clara al respecto:

“Esta situación sabíamos que se podía llegar a dar, los que no han sido previsores y no han querido verlo han sido el Gobierno Sánchez, que no tiene política migratoria”.

«Sánchez sigue de vacaciones y se limita a utilizar a menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos por el territorio español».

“La política migratoria no se basa en repartir a menas por las comunidades autónomas, sino que tenemos que hablar de política exterior, que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad”.