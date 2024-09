Sánchez sigue ‘madurando’ y golpea las instituciones: ¡pone las botas en el Banco de España y en el CGPJ!

Por más que lo vemos no nos lo terminamos de creer. Pero es bien real. Pedro Sánchez no deja de ‘madurar’, pero no en el sentido literal, sino en su parecido cada vez más razonable con el sátrapa venezolano Nicolás Maduro.

Ahora el aprendiz español pone sus sucios zapatos sobre el Banco de España y, otra vez, sobre el manoseado CGPJ. Manda a la primera institución, a dedo y sin consenso de ningún tipo, al exministro Escrivá, con una ex alto cargo con Zapatero, Soledad Núñez, de número dos. Ahí es nada.

Para el segundo, el poder de los jueces, consigue colocar a Isabel Perelló al frente. La primera mujer en la historia de este órgano. Por supuesto, progresista y por supuesto, con una negociación in extremis a dos días de empezar el año judicial.

Abordamos todo esto y mucho más con el exdiputado y experto en comunicación, Víctor Sánchez del Real, y con Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional.