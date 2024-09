La amarga queja en la Guardia Civil contra Marlaska por gastar 50.000 en una flauta y un fagot: «¡No se dota a otras unidades que lo necesitan!»

Este viernes 6 de septiembre de 2024 lanzamos una edición de ‘La Segunda Dosis’ enfocados en un tema principal además del repaso a la actualidad del director Alfonso Rojo con su editorial.

Nos centramos en la última afrenta del ministro de Interior, Marlaska, al cuerpo de la Guardia Civil. Cuenta Pelayo Barro en OkDiario que el ministro se ha gastado la friolera de 50.000 euros en dos instrumentos… de música;

«Interior ha dado luz verde a la adquisición de una flauta Muramatsu y fagot Moosmann, dos piezas muy codiciadas en el mercado. La primera cuesta 14.900 euros más IVA, mientras que el fagot alcanza los 28.100 euros. La suma es de 50.030 euros.»

Fíjsense, estos dos instrumentos tienen el mismo valor que cien chalecos antibalas, ya no pensemos en material para luchar contra los narcos del Estrecho…

En ‘La Segunda Dosis’ contamos con Sergio Aparicio, representante de AIGC (Asociación Independiente de Guardias Civiles):

«El problema no es que se dote a la unidad de banda de la Guardia Civil, sino que no se dote a otras unidades que lo necesitan. Recuerdo el caso de los compañeros heridos y asesinados por los narcos. No es criticar a la banda de la Guardia Civil, que debe tener los mejores medios para dar el mejor servicio al ciudadano, pero no nos deja de sorprender que otros compañeros dotados de medios útiles pero obsoletos se enfrentan a situaciones lamentables».

Alfonso Rojo pregunta entonces al Guardia Civil portavoz en este caso: «En Barbate no hubo un atropello, fue un abordaje letal y aún no ha habido un solo responsable de aquello que haya dado la cara. Yo tengo 21 empleados y no le compro un fagot a nadie, ¡le damos con el fagot! ¡El mejor táser vale 2.000 euros!»

Contestaba Aparicio:

«Prefiero no entrar en detalles, pero hay cosas que impiden tener calderas o aires acondicionados funcionando en cuarteles. Yo voy a defender a mis compañeros y es necesario dotarse de medios modernos».

La entrevista no tiene desperdicio.