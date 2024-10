Irán ataca a Israel con una ‘lluvia’ de misiles de largo alcance

Los ayatolás han rebasado una línea roja y pagaran un precio.

Muy alto a la vista de cómo se las gastan los servicios secretos y el Ejército de Israel.

Aproximadamente 200 cohetes fueron lanzados hacia Israel el martes, al caer la noche de este 1 de octubre de 2024, desde Irán.

Han sonado las las sirenas de alerta en todo el país.

Se reportaron múltiples cohetes en los cielos de Tel Aviv, así como en Dimona, Nabatim, Hora, Hod Hasharon, Beer Sheva y Rishon Lezion.

A pesar del intenso bombardeo de misiles iraníes, los sistemas de defensa aérea de Israel, posiblemente con la asistencia de fuerzas extranjeras (EEUU esencialmente), interceptaron con éxito la mayoría de los cohetes.

El servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA) informó que dos personas resultaron levemente heridas por escombros cerca de Tel Aviv y que varias otras sufrieron lesiones al apresurarse a los refugios en todo el país.

Anteriormente, Estados Unidos afirmó que creía que Irán estaba preparando un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel, tras el inicio de una operación terrestre de Israel en el sur de Líbano, dirigida contra Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Irán atacó a Israel por última vez en abril de este año, pero sus misiles fueron interceptados gracias a las acciones conjuntas de cinco ejércitos: Israel, Estados Unidos, Francia, Jordania y el Reino Unido.

Se presume que este ataque sería mayor que el de abril, cuando Irán lanzó 120 misiles balísticos, 170 drones y decenas de misiles de crucero contra Israel.

Tres funcionarios israelíes afirmaron que el ataque involucraría drones no tripulados y misiles dirigidos a tres bases aéreas militares y a una sede de inteligencia al norte de Tel Aviv.

El segundo enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán ocurre luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearan en las últimas semanas objetivos de Hezbolá en Líbano, debilitando significativamente al grupo proxy iraní. Esto incluyó el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Irán había advertido sobre posibles represalias por estos ataques.

El martes por la tarde, el Comando del Frente Interior de las FDI tomó la medida casi sin precedentes de advertir a toda la región de Tel Aviv que se dirigiera a los refugios antiaéreos incluso antes de que sonaran las sirenas de cohetes.

A la luz de las confirmaciones de Israel y Estados Unidos de que Irán planea atacar Israel de manera inminente, parecía que el ataque por parte de Teherán ya había comenzado.

Poco después, las FDI informaron que habían derribado un cohete de largo alcance lanzado por Hezbolá contra la zona de Tel Aviv. Sin embargo, dada la gravedad e inminencia de la amenaza iraní, las FDI recomendaron a los residentes de Tel Aviv permanecer cerca de los refugios antiaéreos.

El portavoz de las FDI, el Contraalmirante Daniel Hagari, reafirmó el alto estado de preparación de las FDI y aseguró que están listas y dispuestas a responder a cualquier ataque proveniente de Irán.

Al menos ocho personas han perdido la vida este martes en la ciudad portuaria israelí de Jaffa, durante un atentado protagonizado por terroristas islámicos en una estación de tren.

Al menos dos fanáticos, uno de los cuales iba equipado con un rifle de asalto, han descendido de un tren y disparado contra decenas de ciudadanos.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran como los autores de los disparos se ensañan contra sus víctimas.

🚨#BREAKING: Two Terrorists armed with Rifles were seen exiting the Light-Rail in Jaffa suburb of Tel Aviv before opening fire. Firing being reported in two areas of Jaffa. Firing is still underway.Local Police units & IDF are responding.10 civilians critically injured till now. https://t.co/wTxge4Voik pic.twitter.com/TB0nFxW2ou

— The Bharat Current™ (@thbharatcurrent) October 1, 2024