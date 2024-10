Pilar Rahola, agredida con pintura roja por su apoyo a Israel: «Ningún descerebrado me va a callar»

Pilar Rahola, agredida por defender a Israel.

La política y periodista catalana sufrió un ataque con pintura roja en la inauguración de un centro universitario en La Garriga (Barcelona).

Los autores, un grupo de antisemitas que pretendieron reventar el acto, se quedaron con las ganas porque la politóloga simplemente pidió adecentarse y proseguir con su charla.

En el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) relató lo sucedido.

Subrayó que nunca se le pasó por la cabeza suspender el acto:

Querían suspender el acto y me negué. No lo podía permitir. A mí ningún intolerante me va a callar. Estuve la hora entera dando la conferencia, con el rojo y todo. Porque estaba convencida de que esa era mi convicción moral. Aunque no fue fácil, me mantuve.