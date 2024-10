Bochorno de TVE: Fortes se alegra de la poca “música de viento” contra Sánchez, justo cuando arreciaba el abucheo

Lo habitual en la sanchista TVE.

Este 12 de octubre, Fiesta Nacional, RTVE ha seguido minuto a minuto el desfile militar presidido por los reyes y marcado por las abundantes lluvias que han llevado a suspender el desfile aéreo que se celebra como cada año.

Eso sí, a pesar del mastodóntico dispositivo de seguridad montado por Defensa a fin de evitar los ya habituales abucheos dirigidos a Pedro Sánchez pidiendo su dimisión, el socialista no ha podido esquivarlos y se ha colado algún grito en la televisión pública.

El presentador Xabier Fortes a la llegada de Pedro Sánchez mostraba su alegría por los pocos gritos que se oían debido a las condiciones meteorológicas del día:

«A ver si somos capaces de escuchar algo, la cámara está un poco distante, vamos a ver… No hemos escuchado este año mucha música de viento, no sé si el día no ha acompañado a que haya mucha gente en los alrededores del paseo… pero algo sí intuimos que se ha producido».