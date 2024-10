Sánchez y el PSOE se enfangan: 6.000 euros mensuales para la novia de Ábalos y bolsas de deportes cargadas de dinero para Koldo y Aldama

Viene cargadito, y no de buenas noticias, esta jornada del 14 de octubre de 2024 para el Gobierno Sánchez y el PSOE.

Arrancamos con la información con la que abre ‘The Objective‘: ‘Jesica obtenía un mínimo de 6.000 euros al mes por su «relación particular» con Ábalos’.

Después de haber sido contratada durante dos años en Ineco, Jesica firmó un nuevo contrato el 2 de marzo de 2021 en la empresa pública Tragsatec, dependiente de la SEPI, y por tanto del Ministerio de Hacienda, por un periodo de seis meses. Y la gestión del mismo se realizó a instancias del exministro Ábalos.

Ese puesto lo mantuvo hasta septiembre de 2021, exactamente la fecha en que se rescindió el contrato de alquiler en la empresa Torre de Madrid de Plaza de España. Ábalos ya no era ministro ni mantenía una «relación particular» con la joven. Durante sus dos años de relación, Jesica estuvo percibiendo unos ingresos mensuales entre 6.000 y 12.000 euros. Terminada su vinculación personal, continuaron los pagos de 4.000 euros mensuales hasta septiembre de 2021, entre el pago del alquiler mensual de su piso de lujo y su puesto de trabajo en estas dos empresas públicas.

‘El Español‘, por su parte, lleva varias pildoritas sobre Koldo García, Víctor de Aldama y el Gobierno Sánchez.

Lo más torrentiano, por así decirlo, y que viene a recordarnos lo que pasó con las famosas bolsas de papel cargadas de dinero con destino a la sede del PSOE, en la calle Ferraz (Madrid), es lo de la pasta en bolsas de deportes para el asesor de José Luis Ábalos y para el comisionista: ‘Aldama aseguró que Koldo y él recibieron «500.000 euros en billetes en una bolsa por el rescate» de Air Europa’.

Pero hay otras perlas más:

‘»Yo llevé a Aldama al chalé de la calle Sextante de Aravaca donde le convocaban los ministros», dice su confidente’, ‘Aldama reveló tras reunirse con Delcy que en España se quedaron «maletas con dinero» y que «Sánchez lo sabía”’ y ‘Aldama blanqueaba el dinero ‘dejándolo dormir’ durante unas horas en sociedades pantalla que creaba en Elvas’.

‘OkDiario‘ lleva a su portada la directa vinculación del PSOE en toda esta trama corrupta: ‘Una exsenadora del PSOE asesoró legalmente al socio de Aldama que el juez ha metido en prisión’.

Se trata de Esmeralda Iranzo Sánchez, que fue parlamentaria por Teruel, quien asesoró a la empresa de hidrocarburos liderada por Claudio Rivas en el cumplimiento de la legislación vigente. Ella firmó personalmente un escrito en el que certificaba que Villafuel, una de las compañías investigadas por el juez Santiago Pedraz por un presunto caso de fraude del IVA, había sido instruida en «el cumplimiento de las obligaciones legales». Desde el 10 de octubre de 2024 Claudio Rivas se encuentra en prisión preventiva para evitar su fuga y la destrucción de pruebas. Está imputado por delito contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, junto a Víctor de Aldama, cabecilla del caso Koldo.

‘Libertad Digital‘ le mete una buena sacudida al hermano de Pedro Sánchez: ‘El caso David Sánchez apunta a Montero: el informe que perdona al hermano lleva el rastro de una orden política’.

Reza la información que la juez Biedma intentó recabar información para certificar si David Sánchez había cometido un delito contra la Hacienda Pública por no pagar impuestos en España asegurando que era residente portugués. Hacienda contestó con un informe anónimo, sin sello y de argumentación insostenible. La juez reclamó el nombre de los autores. Y más allá de lo impresentable del sainete, resulta que uno de los nombres incluidos como autores nunca debería haber estado por ser un cargo de designación evidentemente político: el de la delegada especial de la AEAT en Extremadura.

Sospechosa desestimación de una denuncia contra Begoña Gómez

Begoña Gómez también tiene un hueco en este repaso que hacemos de lunes a viernes en la prensa.

Cuenta ‘VozPópuli‘ que ‘Protección de Datos eludió investigar una denuncia contra la web de la empresa de Begoña Gómez’

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pasó por encima de una denuncia planteada por un usuario particular en la que se ponía de manifiesto que la página web de la empresa de Begoña Gómez, Transforma TSC, no hacía un correcto tratamiento de los datos de los usuarios. Hay que subrayar que la AEPD puede investigar de oficio si intuye la vulneración de cualquier derecho referente a los datos de los ciudadanos. El papel de este organismo es velar porque se cumpla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Pero por el motivo que fuera, alguien decidió que mejor no revolver el asunto.

‘El Mundo‘ abre con una información que, aunque no sorprenda ya, sí que viene a confirmar los hilos que unen al zapaterismo con la dictadura chavista de Venezuela: ‘El embajador de Zapatero confiesa las mordidas en Venezuela’.

El embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, confiesa que cobró junto a su hijo Alejo de la petrolera estatal PDVSA mediante «operaciones simuladas» a cambio de asesorías ficticias millonarias. Morodo reconoce de esta manera la comisión de al menos un delito fiscal cometido durante el ejercicio del año 2014, acepta una condena de 10 meses de prisión y debe hacer frente a junto a su hijo al pago de multas por importe de 1,4 millones de euros.

Finalmente, vamos con una de encuestas. Abre ‘VozPópuli’ con este sondeo: ‘Feijóo escala hasta los 154 diputados y capitaliza los 17 que pierden juntos PSOE y Sumar’.

No obstante, lo que no se entiende es por qué si PP y VOX, que juntos sumarían una mayoría absoluta holgada, se mete en la ecuación al partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta.

PP y VOX sumarían 181 diputados y podrían formar Gobierno con Alvise, que pierde fuelle, lejos de la ecuación. Sánchez resiste, pero sin opciones por la maltrecha situación de sus socios.