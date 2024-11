«¡Hubo acción delictiva!» Xavier Horcajo pide actuación judicial contra la nefasta gestión de la Dana

Una vez que pasó lo peor de la DANA contundente y trágica que arrasó buena parte de la Comunidad Valenciana el pasado martes 29 de noviembre, la propia riada, no se vayan ustedes a pensar que ya está todo olvidado, sino todo lo contrario.

Los políticos han mostrado una ineficiencia palmaria a la hora de solventar el problema, tanto en las decisivas primeras jornadas buscando víctimas como solventando soluciones drásticas, enviando al Ejército y organizándolo todo. Y alguien deberá pagar por todo ello. Ya pagaron algo con la lluvia de barro Sánchez, Mazón y de paso los Reyes. Pero no es suficiente ni de lejos.

Xavier Horcajo se muestra tremendamente enfadado en el programa ’24×7′ de Alfonso Rojo en Periodista Digital:

«Aquí ha habido un Estado fallido. La AEMET que no funciona, la reunión de emergencia Mazón llegó dos horas después, la voz de alerta que no sé si hubiera servido de mucho o no… Al gestor público hay que exigirle y mucho más. Son nueve días y no hemos sido capaces de desmontar siete pisos de coches enlodados. ¡Pero qué me estás contando! La gestión es horrible y delictiva, espero que los tribunales no hagan como con la pandemia y actúen de verdad».