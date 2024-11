Perú: Descubre los tesoros ocultos de la tierra de los Incas

Perú es uno de esos destinos que te dejan sin aliento.

Con su mezcla única de historia precolombina, diversidad natural y una gastronomía que está conquistando el mundo, este país sudamericano se ha convertido en un must para los viajeros ávidos de experiencias auténticas.

Vamos a sumergirnos en lo que hace de Perú un destino tan especial y por qué debería estar en tu lista de próximos viajes.

La joya de la corona: Machu Picchu

No se puede hablar de Perú sin mencionar Machu Picchu.

Esta ciudad inca, perdida durante siglos en las alturas de los Andes, es sin duda el plato fuerte de cualquier visita al país.

Declarada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, Machu Picchu te transporta a un pasado místico y te deja con la boca abierta ante la genialidad de sus constructores1.

Para llegar a la ciudadela, tienes dos opciones: el tren panorámico desde Cusco o el famoso Camino Inca.

Si optas por el tren, prepárate para un viaje escénico que te llevará por el Valle Sagrado.

Ahora bien, si eres de los que buscan una aventura más intensa, el Camino Inca es tu opción.

Cuatro días de caminata a través de paisajes de ensueño, durmiendo bajo las estrellas y llegando a Machu Picchu justo para ver el amanecer.

«No hay nada como ver el sol asomarse sobre las ruinas después de días de esfuerzo», me comentó un guía local con una sonrisa de oreja a oreja.

Cusco: El corazón del imperio Inca

Cusco merece una mención aparte. Esta ciudad, antigua capital del Imperio Inca, es un crisol de culturas donde el pasado y el presente se funden de manera armoniosa.

Pasear por sus calles empedradas es como viajar en el tiempo. No te pierdas la Plaza de Armas, el corazón palpitante de la ciudad, rodeada de iglesias coloniales construidas sobre cimientos incas1.

Un consejo de amigo: date una vuelta por el Mercado de San Pedro. Es un festín para los sentidos donde podrás probar frutas exóticas, ver hierbas medicinales tradicionales y, si te atreves, hasta degustar cuy (cobaya), un plato típico que no deja indiferente a nadie. «El mercado es como un libro abierto de la cultura cusqueña», me dijo una vendedora mientras me ofrecía una muestra de queso fresco.

El Valle Sagrado: Un viaje al pasado Inca

El Valle Sagrado de los Incas es una parada obligatoria en tu ruta. Este valle fértil, que se extiende entre Cusco y Machu Picchu, está salpicado de pueblos pintorescos y sitios arqueológicos fascinantes. No te pierdas Ollantaytambo, la única ciudad que mantiene el trazado original inca, o Pisac, con su impresionante complejo arqueológico y su colorido mercado artesanal1.

Una experiencia única es visitar las Salineras de Maras. Estas terrazas de sal, que parecen sacadas de otro planeta, han sido explotadas desde tiempos preincaicos. «La sal de Maras es como el oro blanco de los Andes», me explicó un lugareño mientras observábamos el atardecer sobre las salinas.

Lima: Capital gastronómica de América Latina

Lima, la capital, es mucho más que una parada técnica. En los últimos años se ha convertido en el epicentro gastronómico de América Latina. Aquí encontrarás algunos de los mejores restaurantes del mundo, donde podrás degustar desde el clásico ceviche hasta creaciones vanguardistas que fusionan la cocina peruana con influencias internacionales1.

El barrio de Barranco es el lugar perfecto para terminar el día. Con sus calles bohemias, galerías de arte y bares con vista al Pacífico, es el spot ideal para tomar un pisco sour mientras ves caer el sol. «En Barranco, cada atardecer es una obra de arte», me dijo un artista local mientras compartíamos una copa en un bar frente al mar.

La Amazonía peruana: Un paraíso de biodiversidad

Si buscas aventura, la Amazonía peruana te espera. Iquitos, la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera, es la puerta de entrada a este paraíso verde. Desde aquí puedes adentrarte en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor1.

Imagina navegar por ríos serpenteantes, avistar delfines rosados, pescar (y soltar) pirañas o dormir en lodges ecológicos en medio de la selva. «En la Amazonía, cada día es una sorpresa», me contó un guía local mientras remábamos en canoa al amanecer, rodeados por el concierto de la jungla despertando.

Precios y consejos prácticos

Vuelos

Los precios de los vuelos a Lima desde España rondan los 700-1000€ ida y vuelta, dependiendo de la temporada. Aerolíneas como Iberia, LATAM y Air Europa ofrecen vuelos directos desde Madrid.

Alojamiento

Lima : Desde 30€/noche en hostales hasta 200€/noche en hoteles de lujo.

Cusco : Entre 20€ y 150€/noche, dependiendo del tipo de alojamiento.

Aguas Calientes (para Machu Picchu): Desde 40€ hasta 300€/noche.

Restaurantes

Menú del día en restaurantes locales: 5-10€

Cena en restaurantes de gama media: 15-30€ por persona

Experiencia gastronómica de alto nivel en Lima: 100-200€ por persona

Lugares imprescindibles

Machu Picchu Cusco y la Plaza de Armas Valle Sagrado (Ollantaytambo, Pisac, Maras) Lima y el barrio de Barranco Arequipa y el Cañón del Colca Lago Titicaca Reserva Nacional Pacaya Samiria en la Amazonía Líneas de Nazca Huacachina, el oasis en el desierto Parque Nacional Huascarán en la Cordillera Blanca

Viajar a Perú es sumergirse en un caleidoscopio de experiencias.

Desde las alturas vertiginosas de los Andes hasta las profundidades de la Amazonía, pasando por playas de arena fina y ciudades coloniales, este país tiene algo para cada tipo de viajero.

Y lo mejor de todo es que, a pesar de su creciente popularidad, aún conserva ese aire de autenticidad que tanto buscamos los viajeros.

Así que ya sabes, si estás pensando en tu próximo destino, dale una oportunidad a Perú.

Te prometo que no te arrepentirás.

Como dicen por allí: «El que llega a Perú, llora dos veces: cuando llega y cuando se va». Y después de mi viaje, puedo dar fe de que es totalmente cierto.

Vuelos desde España a Perú: Toda la información práctica

Compañías aéreas y rutas directas

Las principales aerolíneas que operan vuelos directos desde Madrid a Lima son:

Iberia Air Europa LATAM Airlines Plus Ultra Líneas Aéreas

Horarios de vuelo

Los vuelos directos desde Madrid a Lima tienen las siguientes características:

Duración media: 11 horas 50 minutos

Distancia: 9.521 kilómetros

Frecuencia: 14 vuelos semanales

Horarios de salida: Entre 00:10 y 23:45

Horarios específicos

Aerolínea Salida MAD Llegada LIM Duración Air Europa 23:45 04:35 11h 50m Iberia 00:10 05:10 12h LATAM 01:45 06:30 11h 45m Plus Ultra 11:00 17:10 12h

Precios y tarifas

Los precios de los vuelos varían según la temporada, pero pueden oscilar entre:

Tarifa económica: 350-600€

Tarifa premium: 700-1000€

Consejo: Compra con antelación para obtener mejores precios y elige fechas flexibles para encontrar ofertas más económicas.