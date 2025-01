Nacho Cano manda un ‘recadito’ a Pedro Sánchez: “Eres un corrupto, vas a por mí, pero no voy a caer”

Brutal.

Nacho Cano, productor de ‘Malinche’ y exmiembro del grupo Mecano, cargó duramente contra Pedro Sánchez a su salida de los juzgados de Plaza Castilla este lunes 13 de enero de 2025.

Cano volvió a apuntar al presidente del Gobierno al que culpa de su persecución con fines políticos, una represalia por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

«Cuando he entrado antes he dicho que era un paripé por supuesto no es la administración, es un paripé que se me haya sometido a todo esto cuando no se ha hecho nada ilegal y cuando lo que hay es algo muy distinto que es lo importante de lo que ha pasado aquí».

El compositor se remontó cinco meses atrás cuando, tras su detención, afirmó que había «algunos policías criminales» que había que investigarles.

En esta línea, afirmó Cano que este caso «no va de los chavales mexicanos que están encantados» porque van a estrenar el 28 de marzo con la preventa más grande de un musical en México. «Esto no va de una chica pobrecita que se aprovechan los policías corruptos, se aprovechan los abogados robacámaras y los jueces nombrados a dedo. No va de todo esto. Esto va de algo mucho más grave«, denunció.

Según el exmiembro de Mecano se trata de una cruzada particular del Gobierno por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, porque Sánchez «la teme» y es la «única» capaz de sacarle de esta «ecuación» en la que estamos.

Asimismo, Cano envió un mensaje para el propio líder del Ejecutivo:

«Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo cuarenta y cinco años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer. Porque yo lo que hago lo hago honestamente y la gente me conoce y me conoce el público y me conoce toda la gente que me ve por la calle y me dice ‘Nacho estamos contigo’ porque llevo sembrando con cosas buenas toda la vida. Él sí se merece caer, porque él es un corrupto que utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo […] Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles para comprar tus votos. Y tienes a la juventud engañada que no pueden comprar un piso. Y encima te permites gastarte el dinero de todos nosotros en homenajear a Franco. Apoyas al tirano de Maduro, con tu colega Zapatero y Monedero que trabajan para él. Esta es la verdad. Todo esto que está pasando es una cortina de humo para que nos entretengamos. Una gilipollez. Y yo me voy a encargar de demostrar que eso es así».