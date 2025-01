Ángel Expósito exhibe lo más insólito y vergonzoso del fiscal general imputado

Oscuro futuro para el fiscal general del Estado que tendrá que declarar como imputado el próximo 29 de enero de 2025.

Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha rechazado la petición de Álvaro García Ortiz de posponer su declaración como investigado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Cabe destacar que el fiscal general del Estado comparecerá este miércoles 29, la fiscal jefa provincial de Madrid lo hará el jueves y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General está citado el 5 de febrero.

Con este panorama, García Ortiz no presenta su dimisión y sigue aferrado a su sillón. Un hecho que criticó con dureza Ángel Expósito (COPE) en el plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro) este lunes 27 de enero.

“Yo me pongo, de verdad, en el lado personal… Estoy de acuerdo en que hasta que no digan los tribunales lo que tengan que decir, pero ¿cómo este hombre puede aguantar esta situación? Tiene que dimitir. Es una situación insostenible en lo institucional y en lo personal, es un hecho tan inaudito que ni siquiera la norma, el Ministerio Fiscal, habían previsto la posibilidad de que un fiscal general estuviera encauzado en el Supremo en el ejercicio de sus funciones. Es que podemos llegar a la situación de que el miércoles declaren el Supremo acusado de la filtración, habiéndole dicho que no puede ser fiscal general del Estado mañana. Es un absurdo”.