Kamala Harris copia a Lula da Silva y pretende censurar la red social favorita de Donald Trump

No le gusta un ápice que Twitter, conocida hoy como X, pueda dar al traste con sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca.

Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América, pretende someter a un arduo control a la red social de Elon Musk porque, a su entender, es un espacio en el que Donald Trump, su adversario de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre de 2024, puede dejarla noqueada en las urnas.

De hecho, no es la primera vez que la que hasta ahora ha sido mano derecha de Joe Biden en la presidencia estadounidense exige un control de la antigua Twitter.

Ya en 2019 pidió encarecidamente el cierre o la suspensión de la cuenta del entonces mandatario norteamericano, Donald Trump:

Look let’s be honest, @realDonaldTrump‘s Twitter account should be suspended.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 1, 2019