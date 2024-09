Nicolás Redondo vapulea a Pedro Sánchez y le exige la convocatoria urgente de elecciones

Demoledor

El exsocialista Nicolás Redondo Terreros, expulsado hace tiempo de la formación de Ferraz por obra y gracia de Pedro Sánchez, le sacude un buen repaso al líder del PSOE.

El que fuera uno de los socialistas de referencia en el País Vasco se queda a gusto con un enorme hilo en la red social de Elon Musk, X, donde no deja piedra sin remover.

Recuerda Redondo Terreros todas las contradicciones perpetradas por el Ejecutivo sanchista, la última la del concierto catalán, donde aún nadie ha salido a explicar cuáles son las bondades de ese sistema para el conjunto de España.

Por supuesto, el ex del PSOE acaba reclamando el adelanto electoral para que los ciudadanos refrenden o no en las urnas los ‘cambios de opinión’ de Pedro Sánchez.

…que su estancia en el gobierno es temporal; aceptar esa realidad es convertir en normal, cotidiana, rutinaria la alternativa en los gobiernos. La alternancia provoca, sin duda, satisfacción en quienes lo logran, pero no debería provocar convulsiones sociales ni políticas…

…Gobierno con ERC, que fue protagonista de un golpe de Estado en Cataluña y con Puigdemont, que no solo lo protagonizó con ERC, sino que se ha convertido, huyendo de la Justicia, en el instrumento más eficaz para desprestigiar en el exterior la España democrática del 78…

…las leyes pero también los usos y costumbres de los buenos gobiernos. Necesitamos partidos, no sectas. Necesitamos debates, no descalificaciones. Necesitamos ideas, no insultos. Necesitamos que los que más poder tienen tengan las virtudes públicas de la discreción en contra…

