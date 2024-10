La esperpéntica intervención de Begoña Gómez deriva en un festival de risotadas: «Payasa sin gracia»

El vídeo está haciendo furor.

La intervención atropellada de Begoña Gómez en el Caixafórum de Madrid en la tarde del 1 de octubre de 2024 para presentar otro máster, el de la transparencia de las ONG, fue motivo de muchos comentarios.

Tanto es así que llegaron a compararla con una performanche tronchante de Paco León hace años en un programa de Antena 3:

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

Jajaja Todavía no he superado esta otra charla suya sobre “el calentamiento de las temperaturas” https://t.co/Ax0QWcC7Qz

Me corto las venas. No por ella sino por los asistentes que debían ser un rebaño de ovejas.

Hoy sabía que iba a tener todas las miradas puestas en ella y no ha sido capaz de hilvanar una idea o frase. Y codirige una cátedra. Hay direcciones de cátedras que se regalan por lo que se ve.

Jajajajajajajajajajajajajajajjaa!!!!! ¡Lo estaba pensando…, jajaja, digo…, me recuerda a un humorista que hacía de mujer con voz dulcecilla…jaajajaj, y a los 10” he visto el tweet..😂🤣 me meoooo!!! Grande DocHolliday!

— Michaelknight80’s (@michaelnight80s) October 1, 2024