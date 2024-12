Arturo Pérez-Reverte revoluciona la red social de Elon Musk con un aplaudido mensaje navideño

Magistral lección de Arturo Pérez-Reverte.

El académico se marcó en la red social de Elon Musk uno de esos mensajes que no dejan indiferente a nadie.

Con la Navidad ya encima, el académico de la RAE no dudó en calificar de «gilipollas» a quienes ahora buscan fórmulas alternativas para evitar la tradicional felicitación que se hace en estas fechas:

Las reacciones en X no se hicieron espera. Muy aplaudidas sus palabras, pero también algunos se lanzaron a la yugular del escritor que, obviamente no dudó en entrar al trapo:

Con “Felices Fiestas” no te complicas demasiado la vida y es tan respetable como “Feliz Navidad”. A ver si el más de aquí resulta que eres tú

Pues claro que lo soy, pero me ha recordado usted el viejo chiste: «-Tío, somos gilipollas. -Oye, no pluralices. -Vale. Eres gilipollas». Un abrazo y feliz Navidad, o fiestas, o lo que usted celebre.

Pero la mayoría de mensajes fueron para celebrar la felicitación navideña del que fuera excepcional corresponsal de guerra de RTVE:

Pues yo les deseo «Feliz Navidad» a todos. A los q celebran la Navidad las Fiestas y el Solsticio de Invierno. Pero si no hubiera nacido Jesucristo, no existirían estas celebraciones.

¡Con lo bonito que es Feliz Navidad! Pero no se esfuerce, don Arturo, siempre habrá quienes no puedan entender cuestiones tan simples. Hay que hacer como ese mensaje que hay en las jaulas de los animales del zoo y no alimentar, en este caso, al trol. Dicho esto, Feliz Navidad.

— Juan Alonso Velarde (@juanvelarde72) December 24, 2024