¡Qué pillada! La SER pasa de despellejar a Rajoy por la pobreza energética a tapar el tarifazo de Sánchez con trucos caseros

Deben creer que el español va por la vida con memoria de pez.

Y por esa razón la Cadena SER, con un olfato tan selectivo como el que tiene Jordi Évole, vende ahora como algo positivo una serie de trucos para hacer frente al tarifazo eléctrico al que Pedro Sánchez (PSOE) está sometiendo a los españoles.

Reza el artículo en la web de la emisora de PRISA que:

Y se centra en la historia de una mujer que, según dicen, lleva tres años sin encender la calefacción:

Sin embargo, llama la atención que cuando en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) le metió un pequeño incremento al recibo de la luz, el enfoque de la Cadena SER fue diametralmente opuesto:

Ahí, en ese año, todo fue vender una imagen dramática pese a que el recibo de la luz solo se disparó unos pocos euros:

A Carmen le queda un euro y medio en la cartera para acabar el mes. En cuanto cobre la prestación de 375 euros que le concede la Comunidad de Madrid por la discapacidad del 65% que tiene acreditada, lo primero que hará será abonar una de las últimas facturas de la luz que tiene pendiente. «El mes pasado estuve diez días sin luz, me puse a buscar velas del año la pera y las metí en cacharritos. Te quedas sin frigorífico, no tienes televisión, no puedes lavar la ropa, no tienes teléfono, porque no lo puedes cargar», cuenta esta vecina del municipio de Fuenlabrada.

Cada mes esta mujer tiene que elegir entre pagar algunos alimentos o abonar las facturas. «Generalmente estiro el pago de las facturas hasta que me han llegado dos apercibimientos de impago, y claro que hay meses en los que como no pago, me cortan la luz. Pero si hago lo contrario, me quedo sin comer», recalca.