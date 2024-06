Leguina triunfa con unas premonitorias palabras sobre Sánchez un año antes de la citación judicial de Begoña Gómez

Un oráculo de Delfos en el mejor sentido de la expresión.

Joaquín Leguina, el 30 de mayo de 2023, dos días después de la gran debacle del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, escribió una tribuna en ‘The Objective‘ en la que ya pedía con argumentos sólidos la salida de Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno.

Y eso que aún no había estallado el ‘caso Begoña Gómez‘ y mucho menos que la mujer del jefe del Ejecutivo socialcomunista fuese citada en sede judicial.

Un año después, este 6 de junio de 2024, a las puertas de los comicios europeos, se viralizaron esas palabras del expresidente de la Comunidad de Madrid:

Solamente le falló su predicción sobre lo que iba a pasar en las elecciones generales de julio de 2023 en las que el bloque conservador no pudo desbancar a un Sánchez apoyado por una amalgama de partidos de lo más pintoresca:

Los resultados electorales del último domingo han mostrado que el sanchismo ha conseguido no sólo una derrota espectacular sino que ha sacado a los candidatos del PSOE de un crecido número de comunidades autónomas: Aragón, Valencia, Extremadura, Cantabria … y de no pocos ayuntamientos, empezando por el de Sevilla . Esto anuncia una derrota mayor de Sánchez en julio y muestra que el olvido no se ha apoderado del electorado español y a unos cuantos se nos ha quitado el miedo a que en el año 2024 la alianza entre la patulea de separatistas contrarios a la Constitución que hoy rodean a Sánchez se vuelva a reproducir. Y ojalá que el PSOE retorne por sus fueros y recupere las señas de un partido no sólo defensor del Estado democrático sino también del sentido común.

Y aquí el palo descomunal al inquilino de La Moncloa:

Has destrozado el PSOE eliminando las voces que se han atrevido a criticarte. Te has cargado las instituciones internas destinadas al debate. Como presidente del Gobierno te has metido en la cama con gente dedicada a cargarse la Constitución y la unidad de España. Has introducido en tu Gobierno a personas que sólo sirven para destrozar las instituciones democráticas, y a mujeres subidas a un feminismo del odio. Has atacado la división de poderes y has invadido el Tribunal Constitucional, etc., etc. Así que vete ya y, si queda alguien vivo dentro del PSOE, deja que ese partido -que es el mío- recupere la vida y vuelva a jugar el papel que merece dentro de la democracia española.