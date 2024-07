Carlos Barrabés: «Maldigo el día en que conocí a Begoña Gómez»

¡Cómo cambia el cuento!

Ahora que Begoña Gómez está en el ojo del huracán de las investigaciones por sus negocios turbios, el empresario Carlos Barrabés, que fue quien estuvo detrás del máster de la mujer del presidente Pedro Sánchez, intenta despegarse de ella.

Así, tal y como detalla ‘The Objective‘, Barrabés se muestra arrepentido por haber tenido relación con ella:

Ambos se conocieron hace un lustro en un evento que organizó el empresario. Durante aquellos años, la mujer del presidente buscaba protagonismo en el área social y allí, en ese encuentro, le comentó su intención de montar un máster que se llamaría ‘Transformación Social Competitiva’ en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y él accedió a ayudarla.

Barrabés aseveró que si llega a conocer ciertos aspectos, a buen seguro no hubiese tenido vinculación profesional con ella:

Yo solo la he tratado para estas cosas y, joder, es una putada porque la he tratado en estas cosas y, si lo llego a saber, pues no lo hago. No la he tratado en nada más. Yo no la he tratado en negocio, no me he ido a cenar con ella, no he tenido esa relación de amistad y no he quedado un fin de semana en no sé dónde. Ha sido muy circunscrito a estas cosas.