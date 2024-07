La Diputación de Badajoz (PSOE) ‘esconde’ al hermano de Pedro Sánchez para que nadie sepa si acude a su trabajo

¡Menudo marrón le ha caído a la socialista Diputación de Badajoz!

La institución pacense tiene ante sí un quebradero de cabeza con el hermano de Pedro Sánchez porque sus responsables ya no saben qué hacer para intentar sacarle fuera del foco y que el ciudadano no se percate de lo esencial, de si acude o no a su puesto de trabajo y, sobre todo, de que justifique su elevado patrimonio que, a bote pronto, no parece guardar estrecha relación con sus emolumentos salariales.

El problema es que, aparte de las andanzas del propio David Azagra, que fue como se ‘rebautizó’ para que nadie le relacionase con la figura del presidente del Gobierno socialcomunista, también en la Diputación de Badajoz tienen un acentuado gusto por la chapuza y la astracanada.

Porque si de lo que se trata es de no despertar sospechas, justamente, tal y como cuenta Carlos Cuesta en ‘Libertad Digital‘, se está consiguiendo justamente lo contrario.

Y es que, si David Sánchez Pérez-Castejón ya tiene que hacer frente a la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude a la Administración, prevaricación y malversación, tampoco parece que le haga mucho bien esa dualidad entre el despacho que, oficialmente, ocupa y el que realmente tiene.

Según el PSOE, la sede del despacho oficial del hermano del presidente se ubica en la Plaza de España 9, pero llama poderosamente la atención de que la dirección que figura en la web sea otra: Plaza de la Soledad 8, que es la sede oficial de la Oficina de Artes Escénicas.

Sin duda, esta discrepancia le permite al propio hermano de Pedro Sánchez poder ‘ocultar’ cuál es su verdadera ubicación laboral.

A todo esto se le suma que el hermano del inquilino de La Moncloa no pasa por ser el más listo del lugar.

Como muestra, basta con ver el intento de David Azagra para no dar su verdadero domicilio y descubrirse el pastel de que, en realidad, no reside en nuestro país.

Para justificar que tiene domicilio dentro de España, a David Sánchez no se le ocurrió mejor idea que la de proporcionar la dirección de un chalet en las afueras de El Espinar, en Segovia, que, curiosamente, hace más de un mes que se vendió.

El inmueble, ubicado en la urbanización Río Moros, cuenta con 626 metros cuadrados y está a nombre de dos empresarios que aseguraron que se hicieron con el mismo hace algunas semanas.