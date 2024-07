Cake Minuesa cuenta cómo le maltrataron los esbirros de Maduro: «Humillación, tortura… ¡Y les hacía gracia!»

El trato fue vejatorio a más no poder.

Cake Minuesa, después de varias horas detenido por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ya está de vuelta en España.

‘OkDiario‘, medio para el que trabaja, le entrevistó en el mismo aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En declaraciones a Luis Balcarce, director adjunto del digital de Eduardo Inda, el reportero no escatimó en detalles.

Aseguró que cuando en Caracas le embarcaron en el avión, pensó que viajaba a Madrid:

Yo me enteré dentro del avión de que iba a Bogotá, me dieron un billete y pensaba que iba a Madrid.

Uno de los miembros de la tripulación le hizo pasar a una zona más confortable:

Me dijo que ‘he visto lo mal que le tratan, pase a preferente que le vamos a cuidar, en Venezuela hay gente que no amamos a los dictadores’. Me han tratado como a un terrorista más que un periodista.

Cake Minuesa fue detenido a su llegada al hotel y a partir de ahí comenzó su calvario.

Primero fue llevado al aeropuerto de Caracas, concretamente a unos garajes, donde recibió toda clase de vejaciones como no dejarle pasar al baño de inicio y cuando se lo permitieron fue de manera humillante, amén de que hubo un momento en el que pensó que podría recibir una paliza:

No dejaban de llegar personas, militares, policías y soldados. Ahí me empecé a preocupar, me empezaron a pasear por el aeropuerto vacío rodeado por 15 militares. Era yo, dos cámaras y 15 militares a mi alrededor. Siempre que voy a estos sitios hago testamento porque sabes que la vida allí no vale nada.

Cuando me dejaron ir al baño me tuve que limpiar con las manos. Ha sido una tortura. Me obligaron a ir al baño sin papel. Cuando pregunté cómo me limpio, me dijeron que con los calcetines pero yo no llevaba. Me tuve que limpiar con las manos y el agua que tiras de la cadena. Recibí un trato vejatorio y humillante. ¡Y encima les hacía gracia!

También intentaron que dejase bien al régimen de Maduro:

Trataron de grabar una conversación normal en la que me preguntaron por fútbol, libros, quién gobierna en Madrid y hasta me preguntaron si consideraba que ETA era una banda terrorista, pero como mis respuestas no eran buenas para limpiar su imagen, ya no les interesaba.

Denunció que tuvo que dejar todo en Venezuela: