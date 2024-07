EXCLUSIVA / Un testigo directo de la detención de Cake Minuesa: «Está en un sótano a la espera de ser deportado»

La detención ilegal de Cake Minuesa tuvo testigos.

Uno de ellos, Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Venezolana, contó en exclusiva a Periodista Digital cómo se produjo la detención del reportero español cuando este estaba informando sobre las irregularidades en el proceso electoral en el país caribeño.

A este político opositor al régimen de Nicolás Maduro no le extrañó la detención porque ya era algo que se había venido avisando tras el apresamiento por unas horas de un expdiputado de VOX:

Los sicarios de Maduro le estaban esperando en el hotel en el que estaba alojado:

Él había salido del hotel en el que estaba y me pidió que lo llevara a buscar algunas cosas, unos libros y una camisa que había dejado en ese hotel, pero se iba a hospedar en otro sitio. Y cuando llegamos al hotel a buscar eso fue cuando lo detuvieron. No puedo decirte más nada porque el carro en el que lo detuvieron no tenía identificación alguna. Yo sugiero que es de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar , conocida aquí en Venezuela como DGCIN, y se lo llevaron y me imagino que con el objetivo de deportarlo.

Aseguró que lo primero que hizo tras la detención ilegal de Cake Minuesa fue poner la denuncia, avisar a la familia y ponerse en contacto con las autoridades diplomáticas españolas:

Nosotros hicimos la denuncia. Ya su familia está al tanto. Y bueno, no conozco absolutamente nada más porque aquí todavía está por empezar el día. O sea, son las 7 de la mañana. Yo no he dormido todavía. Traté de comunicarme con la Embajada de España y no ha habido comunicación. Entonces no puedo, no sé, algo más que pueda decirte.