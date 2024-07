EXCLUSIVA / Los esbirros del servicio de inteligencia militar de Maduro detienen de madrugada al periodista español Cake Minuesa

La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha detenido al periodista español Cake Minuesa en la madrugada de este 29 de julio de 2024, en Venezuela.

Periodista Digital adelanta esta información por la que el reportero de OkDiario ha sido privado de libertad por las fuerzas de inteligencia militar de Maduro, cuando hacía uso de su libertad para cubrir las fraudulentas elecciones venezolanas.

La detención se produjo en el Hotel Renaissance en Caracas, alrededor de las cuatro de la madrugada, con decenas de testigos. Varios agentes de la DGCIM, cuerpo de represión venezolano, se llevaron sin explicación ni ningún tipo de motivo jurídico al reportero.

El procedimiento ahora es claro: calabozo, en pelotas, hackeo a su teléfono móvil, borrado de todo lo que tenga y demás afrentas a la libertad individual. Obviamente, su teléfono está desconectado.

Cake reportea en Venezuela desde hace tres días y en las últimas horas ya había dejado clara su impresión de que estaba en marcha un pucherazo electoral. Tras la detención, interrogatorio y expulsión del ex diputado de VOX Víctor González Coello de Portugal, el periodista Cake -sabiéndose en el objetivo de los torturadores chavistas que preguntaban insistentemente por él- dejó claras sus intenciones:

Se desconoce ahora el paradero de su camarógrafo.

La detención de Cake Minuesa se produce, evidentemente, ante las críticas realizadas al régimen chavista por perpetrar un nuevo pucherazo electoral.

Y es que la victoria de Nicolás Maduro por un 51,2% despertó todas las sospechas tanto de la oposición como de todos los observadores internacionales, entre otras razones por la tardanza en darse a conocer los resultados oficiales.

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció en la madrugada de este lunes que su país «no va a reconocer otro fraude» en Venezuela y agregó que los ciudadanos de ese país «eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro».

La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora.

Perdió el tirano en todos los estados por más de 35 %- pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que depende del chabismo, anunció este domingo -tras muchas horas de retraso- el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

Seis horas después del cierre oficial de los centros electorales y tras una tensa espera, Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia «contundente e irreversible», Maduro ganó con 5.150.092 votos, un 51,20%.

Al líder opositor, Edmundo González, le atribuyen 4.445.978 votos, un 44,2%.

La oposición denuncia indignada un ‘atraco‘, tras una jornada con una alta participación del 59%.

El entusiasmo dio pronto paso a la tensión ante la tardanza en la publicación de resultados en unos comicios cruciales en los que la oposición esperaba un cambio político tras 25 años de chavismo.

Para intentar hacer creíble el pucherazo y que el CNE tardase tanto en dar resultados parciales del recuento, Amoroso habló de un supuesto ataque «terrorista«, que impidió la transmisión de datos.

La oposición reclama el triunfo y veremos que pasa ahora, aunque todo indica que el régimen ahogará en sangre las protestas.

María Corina Machado, líder in pectore de quien debía liderar la lucha contra el chavismo y que fue inhabilitada por una maniobre del régimen dictatorial para que no concurriera a las elecciones del 28 de julio de 2024, dejó bien claro que ahora sí que se estaba ante el principio del final.

En una comparecencia ante los medios, Machado tuvo claro que se había estado, una vez más, ante un fraude de ley a la hora del recuento electoral:

Una cosa les voy a decir, mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué creen que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros, nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo. Porque esto se trata de la vida de todos. ¿Cuál es el llamado? Yo no especulo con relación a este señor. Nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué espera la policía o las Fuerzas Armadas? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos.