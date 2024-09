Colosal dardo de Juan Bravo a Pedro Sánchez: “No manda, no gobierna y ni él sabe cuándo habrá elecciones”

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén. Con tres oposiciones aprobadas, es inspector de Hacienda y fue consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Actualmente es diputado en el Congreso y desde 2022 es vicesecretario general de Economía del Partido Popular.

También fue jugador profesional de fútbol sala, al formar parte del Jaén Paraíso Interior, equipo de la División de Honor.

Protagoniza la nueva edición de ‘Tiempo de Hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha mantenido una amena conversación con el director de este digital, ha dejado frases muy interesantes:

“Cuando alguien repite algo tanto y tan exagerado, es porque no es verdad”

“España es la última en Europa en desempleo y desempleo juvenil; en crecimiento en el puesto 14. No vamos bien”

“Portugal hace superávit mientras España tiene déficit, con dos gobiernos de izquierda y con un crecimiento similar”

“Más gente se siente pobre o que el dinero no le alcanza. Antes era el 5% ahora es el 20%”

“La aspiración de cualquier gobierno debe ser que la gente gane cada vez más, no solo un salario mínimo”

“Tenemos un problema de inmigración porque el gobierno no tiene un política de inmigración”

“No hay plan, no hay proyecto para atender la inmigración. Por eso, se ha convertido en uno de los principales problemas”

“Estamos en el invierno demográfico: entre 2022 y 2023, la natalidad cayó en más de 200 mil bebés”

“Hay que responder el porqué tenemos más de un millón de puestos que no se cubren cuando hay tres millones de parados”

“No podemos pretender que los inmigrantes nos paguen las pensiones, necesitamos una política para fomentar la natalidad”

“Hay que luchar contra las mafias de trata de personas. El Gobierno no enfrenta el problema con seriedad”

“La inmigración debe ser ordenada y legal: está el ejemplo de las fresas en Huelva”

“Hay que fomentar la inmigración ordenada y legal pero al mismo tiempo, muy duros con la inmigración ilegal”

“Yo he vivido ocho años en Ceuta. Nos quedamos con la imagen de los que llegan pero son muchos los que no llegan”

“El principal problema de la vivienda es la falta de construcción: cada año se mete una presión de unos 40 mil inmuebles”

“La gente ha sacado pisos del mercado de alquiler por la ‘inquiokupación’ y la falta de garantías”

“El Gobierno tiene seis años sin hacer las viviendas necesarias”

“Lo de la mujer del presidente ética y moralmente está mal. Pero el mayor desgaste político está en el ‘cuponazo’ catalán”

“Nos hemos equivocado al no transmitir bien el mensaje para que la gente vea que los hechos demuestran que Sánchez no tiene palabra”

“Tenemos que hacer que la gente entienda el Gobierno y el PSOE están dispuesto a todo para que Sánchez siga en el poder”

“Cuando el dinero se gestiona bien, alcanza para muchas cosas. Hay 60 mil millones de euros en gastos ineficientes”

“Los presidentes del PP acudirán a la reunión con Sánchez pero ninguno hablará de sistema de financiación, sería igualarse a los independentistas catalanes”

“Sánchez ha impulsado la rivalidad entre territorios, buscan confrontar para

“Uno amenaza cuando no tiene argumentos”

“El ‘Plan de Regeneración’ de Sánchez es una ley política de inquisición a los medios. No tiene nada que ver con lo que se aprobó en Europa”

“La prensa tiene que ser libre y que la gente saque sus propias conclusiones”

“Los políticos se miden cada cuatro años pero los periodistas lo hacen a diario”

“Me consta que el PSOE y el Gobierno están siguiendo a periodistas y políticos para sacar cosas personales para desgastarlos”

“Hay que trabajar para que esto que está pasando no se vuelva a repetir”

“Sánchez hace muros entre españoles”

“Sánchez es el presidente pero no manda, no gobierna. Ni él sabe cuándo habrá elecciones”