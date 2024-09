Carlos Cuesta desvela quién es el verdadero objetivo de la ‘ley Begoña’: “Me temo que va a por…”

El director adjunto del Grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta, ha participado en La Segunda Dosis para conversar sobre el caso Begoña, los audios de la vergüenza del PSOE y de la última ‘jugada’ del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, para amordazar a los medios con su llamado plan de regeneración democrática.

El periodista ha asegurado que si bien no sabe qué quieren decir con que la esposa del presidente es “una pichona” pero lo que sí tiene claro es que el caso “huele que espanta”. En este sentido, señala que habría que preguntarle a Víctor de Aldama para saber a qué hacen referencia con ese adjetivo.

Estima que la instituciones harán su papel y proseguirá la investigación porque “hay un listado infinito de indicios” de carácter penal que deberían hacer que la Audiencia Provincial le permita seguir con la instrucción al Juez Peinado.

En cuanto al plan de ‘degeneración’ democrática, incide en que la Constitución en el punto dos, y en el cinco, protege a los periodistas. El aplicar esas medidas, sería una volarse la Carta Magna.

Afirma que es una muestra más del objetivo de Sánchez: acabar con el poder judicial y la prensa libre, los últimos diques de contención que quedan del sistema democrático.

“En el Gobierno de Rajoy se hicieron cosas muy mal y nosotros fuimos críticos con ellos. La prensa es crítica y libre o deja de ser prensa, se convierte en propaganda. Como lo que hace Félix Bolaños, un ejercicio de adulación al líder. La prensa no puede hacer eso.

Lo que tengo clarísimo es que esto que ha anunciado no tiene una capacidad operativa pero también adelantaría otra cuestión: seguro que Pedro Sánchez no se va a parar por eso. Si hay algo que le caracteriza es que la ilegalidad y la inconstitucionalidad es un freno muy relativo. Es algo de forma, no de fondo”.