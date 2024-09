¡Qué pillada! Cazan al hermano de Sánchez oculto en la vivienda del líder del PSOE en Badajoz pese a decir que reside en Portugal

Ya lo dice el clásico.

Antes se caza a un mentiroso que a un cojo.

Y en el caso del hermano de Pedro Sánchez, lo cierto es que el adagio se cumple a la perfección.

A pesar de que David Sánchez Pérez-Castejón sigue empecinado en mantener la versión de que reside en Portugal y así ahorrarse unos buenos dinerillos a la hora de rendir cuentas tributarias, lo cierto es que le han pillado residiendo en España.

La exclusiva la sacan los compañeros de ‘El Debate‘, concretamente Alejandro Entrambasaguas, que han localizado al hermano del presidente del Gobierno en España.

Concretamente, el también conocido como David Azagra, está viviendo de manera casi clandestina en la vivienda del líder del PSOE en Badajoz.

Según este medio, el lugar en el que se encuentra viviendo el hermano del inquilino del Palacio de La Moncloa es un edificio señorial que se encuentra ubicado en la calle Ramón Albarrán de Badajoz y que fue adquirida por ese cargo político en diciembre de 2020.

El inmueble cuenta con 287 metros cuadrados y, tal y como figura en el Registro de la Propiedad, está a nombre de Rafael Lemus, senador del PSOE y líder del partido en Badajoz.

Y como prueba de cargo es que el propio Lemus confirma con su negativa las sospechas en una conversación con el diario dirigido por Bieito Rubido:

No tengo que dar explicaciones sobre quién entra en mi casa. Esa información me la reservo si no le importa.